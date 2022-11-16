Нижняя палата парламента Чехии назвала российский режим террористическим

Нижняя палата – Палата депутатов парламента Чехии назвала российский режим террористическим.

Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz.

"Палата депутатов в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы признает нынешний российский режим террористическим", — говорится в одном из пунктов резолюции, на пленарном заседании сообщила Барбора Урбанова, представитель партии STAN.

Чешские депутаты особенно осудили нападения России на мирных жителей Украины и энергетические объекты страны.

"Российская Федерация абсолютно не соблюдает основные права людей, атакует ключевую инфраструктуру, гражданские объекты и пытается запугать украинских граждан и взорвать суверенитет государства. Это отвечает террористическим методам", — сказала она.

Резолюцию также поддержали другие правительственные партии. "Владимир Путин и его руководство – это те, кто начал войну. Они несут на своих руках кровь тысяч мирных жителей. Практики Кремля напоминают самые темные времена сталинизма", – сказала вице-спикер Палаты депутатов Ольга Рихтерова.

Следует отметить, что за резолюцию в целом проголосовали 129 из 159 присутствующих депутатов. Против были все 14 представителей движения "Свобода и прямая демократия", а также некоторые депутаты из других фракций.

Напомним, ранее Комитет по иностранным делам парламента Чехии принял резолюцию о признании российского режима террористическим. Это третья страна в мире, признавшая Россию государством-террористом.

Подобную резолюцию о признании России государством-террористом ранее приняли Эстония и Польша.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию страной-террористом. Это первая международная организация, признавшая РФ государством-террористом. Документ был принят единогласно, за него проголосовали 99 членов депутатов, присутствовавших в зале, 1 воздержался.

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