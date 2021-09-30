Но не в Минске: в ТКГ объяснили инициативу возвращения к очному формату встреч

Но не в Минске: в ТКГ объяснили инициативу возвращения к очному формату встреч

Украинская сторона готова рассмотреть другие локации для встреч ТКГ по Донбассу.

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу готова вернуться к очным встречам, чтобы сохранить конфиденциальность переговоров. Однако Минск как локация для таких встреч — неприемлем.

Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам правовой политики и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Наши консультации с марта прошлого года проходят в формате видеоконференции. То есть, на экране находится человек, а рядом с ним еще двое. Тем более, никто из нас не знает, кто еще на самом деле за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальности переговорного процесса. Именно поэтому украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам", — сказал Костин.

Он отметил, что сейчас проводятся соответствующие консультации, но украинская сторона не рассматривает возможность возобновления встреч в Минске. По словам Костина, продолжаются консультации по поиску другой локации.

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"Единственная наша позиция-должна быть обеспечена безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы, безусловно, не рассматриваем Минск как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации", — пояснил он.

Ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске. Это — связано со вспышкой коронавируса и тем, что Александр Лукашенко — самопровозглашенный и нелегитимный президент, которого не признала Украина.

Кроме того, в ТКГ обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц, но заявили об отсутствии прогресса в других вопросах. Также в ТКГ рассказали о переговорах Ермака и Нуланд по привлечению США к "нормандскому формату".

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