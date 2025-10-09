Нобелевская премия для Трампа: Зеленский назвал условие поддержки Украиной

Зеленский пообещал Трампу «нобелевку» за прекращение огня / © ТСН.ua

Украина поддержит номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если США вынудят Путина сесть за стол переговоров и прекратить огонь на фронте.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время беседы с журналистами.

Зеленский объяснил, какое отношение имеют ракеты «Томагавк» к Трамповой мечте получить «нобелевку».

«Мы говорили (с Трампом — Ред.) об этом вопросе впервые осенью прошлого года — тогда в Нью-Йорке я поднимал этот вопрос с ним, когда президент Трамп проходил избирательный процесс. Сейчас на последней встрече не услышал „нет“, — сказал глава государства.

По словам президента, «томагавки» могут усилить Украину, отрезвить россиян и заставить их сесть за стол переговоров.

«И если будет прекращение огня, то сам этот факт, как я сказал, будет влиять на возможность договориться потом, иметь план. Простым не будет план окончания войны, но все равно это точно путь. И если Трамп даст возможность такого прекращения огня миру, прежде всего украинцам, да, его нужно номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины», — подытожил Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что уже «почти окончательно» принял решение по поставкам ракет Tomahawk Украине.