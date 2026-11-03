Ночная активность на границе с Россией: Туск рассказал о подозрительных «людях с фонариками»

Дональд Туск. / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о «подозрительной активности» на границе с Россией ночью против 3 ноября.

Об этом он заявил в начале заседания Совмина, сообщает RMF FM.

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По его словам, попытка провокации произошла на границе Польши с российской Кенигсбергской (Калининградской) областью.

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Вскоре после полуночи я получил сообщение от пограничной службы о том, что на польско-российской границе на севере заметили подозрительное движение. Люди с фонарями. Мы очень быстро мобилизовали там соответствующие силы и средства, и нам удалось предотвратить провокацию», — заявил премьер

Отмечается, что инцидент произошел вблизи города Семпополь в Варминско-Мазурском воеводстве. В то же время, нарушения польской границы не было. Замеченные лица отошли в глубь Кенигсбергской области.

«Нельзя сказать, что сегодня ночью мы избежали каких-то трагических событий, но мы должны быть очень бдительными. Напряженность и эскалация со стороны России могут продолжаться, поэтому мы и дальше должны сохранять бдительность и быть готовыми предотвращать возможные провокации», — заявил Туск.

По его словам, Польша получила предупреждение от собственных и союзных спецслужб о возможных диверсиях и серьезных провокациях на границе с Россией в первые дни ноября. Не исключают даже вооруженные вторжения на польскую территорию.

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После получения более конкретных данных о возможных инцидентах Варшава решила усилить безопасность на границе. Туда направили значительные силы полиции и антитеррористических подразделений, а также ужесточили пограничную охрану, сообщил Туск.

Польша усиливает границу — что известно

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Польша усиливает охрану границы с Россией из-за предупреждения разведки о возможных диверсиях и активизации российских взрывных операций в Европе. Среди потенциальных угроз рассматриваются даже попытки вооруженного прорыва через государственную границу.

По данным аналитиков, 1 ноября польские Силы территориальной обороны объявили о создании специального пограничного компонента. Он будет следить за ситуацией безопасности вдоль границы с российской Калининградской областью. Ужесточение охраны границы происходит на фоне сообщений об активизации российских диверсионных операций в странах Европы.

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