Ночная атака на Киев, Украина и Россия ведут переговоры: главные новости ночи 30 октября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- Пожары в доме и 9 пострадавших: в ГСЧС рассказали детали атаки на Киев Читать далее –>
- Президент США прокомментировал ситуацию с выборами в Грузии Читать далее –>
- Украина и Россия ведут переговоры по прекращению ударов по энергетике — Financial Times Читать далее –>
- Россия наступает медленно, но увеличила темпы продвижения — ISW Читать дальше –>
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