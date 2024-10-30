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Ночная атака на Киев, Украина и Россия ведут переговоры: главные новости ночи 30 октября 2024 года

Ночная атака на Киев, Украина и Россия ведут переговоры: главные новости ночи 30 октября 2024 года

Последствия атаки на Киев/Фото: ГСЧС

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Пожары в доме и 9 пострадавших: в ГСЧС рассказали детали атаки на Киев Читать далее –>
  • Президент США прокомментировал ситуацию с выборами в Грузии Читать далее –>
  • Украина и Россия ведут переговоры по прекращению ударов по энергетике — Financial Times Читать далее –>
  • Россия наступает медленно, но увеличила темпы продвижения — ISW Читать дальше –>

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