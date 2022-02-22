Ночное обращение Зеленского: главное из речи президента Украины на фоне российской угрозы

Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".
Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам — из-за российской угрозы и признания Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР".
Главное из обращения президента Украины Владимира Зеленского 22 февраля:
- Наши границы надежно защищены. Создана система территориальной обороны. Наши партнеры поддерживают нас.
- За мной - Украина в ее международно признанных границах. И они останутся таковыми несмотря ни на что, несмотря на любые действия и заявления Российской Федерации.
- Украина квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
- Признание "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в пределах Норманди. Все это подрывает мирные усилия и переговорные форматы.
- Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост риска, вы будете обо всем этом знать.
- Сейчас нет причин для хаотических действий. Сделаем все, чтобы так и было дальше.
- Мы преданы мирному и дипломатическому пути. И будем идти им – и только им.
- МИД направил государствам-членам Совбеза ООН запрос на основе Будапештского меморандума с инициативой проведения консультаций.
- Инициировал созыв Совбеза ООН, проведение спецзаседания ОБСЕ.
- Настаиваем на проведении полноценной работы СММ ОБСЕ для предотвращения провокации и последующей эскалации.
- Инициирован экстренный созыв "нормандской четверки".
- От наших партнеров мы ждем четких и действенных шагов поддержки.
- Согласно статье 51 Устава ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами – правда!
- Мы давно и ко всему готовы, но причин для вашей бессонной ночи нет.
- Обсудил ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также беседовал с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. Кроме того, Зеленский планирует говорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Напомним:
- 15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР". То есть, украинских территорий.
- 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.
- 21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".
- ЕС, а также европейские страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР".
- США заявили о введении санкций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не признает "независимость" "ЛДНР".
- Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против всех лиц, которые будут экономически сотрудничать с "ДНР" и "ЛНР".