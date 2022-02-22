Ночное обращение Зеленского: главное из речи президента Украины на фоне российской угрозы

Ночное обращение Зеленского: главное из речи президента Украины на фоне российской угрозы

Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".

Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам — из-за российской угрозы и признания Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР".

Главное из обращения президента Украины Владимира Зеленского 22 февраля:

Наши границы надежно защищены. Создана система территориальной обороны. Наши партнеры поддерживают нас.

За мной - Украина в ее международно признанных границах. И они останутся таковыми несмотря ни на что, несмотря на любые действия и заявления Российской Федерации.

Украина квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Признание "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в пределах Норманди. Все это подрывает мирные усилия и переговорные форматы.

Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост риска, вы будете обо всем этом знать.

Сейчас нет причин для хаотических действий. Сделаем все, чтобы так и было дальше.

Мы преданы мирному и дипломатическому пути. И будем идти им – и только им.

МИД направил государствам-членам Совбеза ООН запрос на основе Будапештского меморандума с инициативой проведения консультаций.

Инициировал созыв Совбеза ООН, проведение спецзаседания ОБСЕ.

Настаиваем на проведении полноценной работы СММ ОБСЕ для предотвращения провокации и последующей эскалации.

Инициирован экстренный созыв "нормандской четверки".

От наших партнеров мы ждем четких и действенных шагов поддержки.

Согласно статье 51 Устава ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами – правда!

Мы давно и ко всему готовы, но причин для вашей бессонной ночи нет.

Обсудил ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также беседовал с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. Кроме того, Зеленский планирует говорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Напомним: