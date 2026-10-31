Ночной визит в трибунал закончился стычкой: президент Польши оказался в эпицентре скандала

Кароль Навроцкий. / © Getty Images

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События вокруг Конституционного трибунала Польши обостряются. В ночь на 31 октября президент страны Кароль Навроцкий прибыл в учреждение, однако его визит сопровождался конфликтом: прямо у входа в здание между главой государства и судьями трибунала произошла толкотня.

Что известно о стычках, сообщают польские издания RMF24 и Polsat News .

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События вокруг конституционного суда развернулись вечером 30 октября. Навроцкий прервал свою поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву, заявив, что «в такой момент президент должен быть в Польше».

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После полуночи он появился у здания Конституционного трибунала в сопровождении первого председателя Верховного суда Збигнева Капинского. По данным репортеров, колонна автомобилей остановилась примерно в 50 метрах от входа. Кароль Навроцкий вышел из авто и остальной путь прошел пешком.

Через несколько минут президент вошел в здание Конституционного трибунала. Впрочем, у входа между президентом и судьями, в частности, Кристианом Маркевичем и Анной Корвин-Петровской, возникла стычка. Впрочем, стороны по-разному описывают инцидент.

Что известно о толкотне

Спикер президента Рафал Леськевич заявил, что перегородившие вход люди пытались не пропустить главу государства и нарушили его неприкосновенность. Глава Бюро международной политики канцелярии президента Марцин Пшидач утверждает, что судьи пытались толкать и хватать президента.

Судья Конституционного трибунала Мацея Берек обвинил Навроцкого в физическом нападении на судей. По его словам, президент отказался от предложения встретиться в безопасных условиях и «избрал путь физического противостояния».

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Берек опубликовал в соцсети X видео, на котором Навроцкий просит перегородившую ему дорогу женщину отойти. На других записях видно, как президент пытается пройти через группу людей в дверях.

Министр юстиции и генпрокурор Польши Вальдемар Журек назвал поведение Кароля Навроцкого «скандальным». Он взвыл: надеется, что прокуратура отреагирует на действия главы государства. По мнению министра, поведение президента было «использованием ситуации для разжигания эмоций на улицах».

«Меня очень обеспокоило поведение президента. Надеюсь, что прокуратура примет соответствующие меры, потому что недопустимо, чтобы лицо, защищающее президентский иммунитет, вело себя таким образом — врывалось, нападало на судей», — сказал он.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий назвал события нарушением конституционного строя и силовым захватом государственного органа. Он подчеркнул, что не считает действия вокруг Трибунала законными, расценил их как "узурпацию власти" и призвал немедленно "восстановить правовой порядок".

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