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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Время на прочтение
1 мин

Ночные обстрелы Украины, Трамп не подтвердил согласие на производство ракет Patriot в Украине: главные новости ночи 27 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия обстрела Запорожья

Последствия обстрела Запорожья / © Запорожская ОВА

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 сентября 2026 года:

  • Трое погибших и четверо раненых: Россия ударила по Запорожской области Читать далее –>

  • Германия передала России жесткое послание: Сибига раскрыл детали разговора Вадефуля с Лавровым Читать далее –>

  • Взрыв и пожар в Киеве: стало известно о попадании российского БПЛА Читать далее –>

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