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Ночный ужас для оккупантов в Мелитополе: во временно оккупированном городе раздалось сразу несколько сильных взрывов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
179
Время на прочтение
1 мин
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Ночный ужас для оккупантов в Мелитополе: во временно оккупированном городе раздалось сразу несколько сильных взрывов

Фото: ТСН.ua

В Мелитополе произошла «бавовна».

Ночной ужас для оккупантов в Мелитополе: только в городе зафиксировали сразу несколько мощных взрывов.

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Подгорает у врага изрядно. Пора сдавать дисциплины по бегу?», — говорится в сообщении.

«Мелитополь, спишь? «Скорые» понеслись в район аэродрома. Наверное, не попали», — иронизируют мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее в Курской области РФ произошла "бавовна" : очевидцы видели вспышку в небе.

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Дата публикации
Просмотры
179
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