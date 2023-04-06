Ночный ужас для оккупантов в Мелитополе: во временно оккупированном городе раздалось сразу несколько сильных взрывов

В Мелитополе произошла «бавовна».
Ночной ужас для оккупантов в Мелитополе: только в городе зафиксировали сразу несколько мощных взрывов.
Об этом в сообщении в социальных сетях сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Подгорает у врага изрядно. Пора сдавать дисциплины по бегу?», — говорится в сообщении.
«Мелитополь, спишь? «Скорые» понеслись в район аэродрома. Наверное, не попали», — иронизируют мониторинговые каналы.
Напомним, что ранее в Курской области РФ произошла "бавовна" : очевидцы видели вспышку в небе.
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