9 часов нормандских переговоров в Берлине: онлайн-трансляция пресс-конференции главы ОП Андрея Ермака

Украинская делегация на переговорах имела цель договориться об обмене пленными и разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в помещении украинского посольства в Германии расскажет о результатах переговоров в Берлине политических советников лидеров стран "нормандского формата", которые продолжались девять часов и уже завершились.

Трансляция встречи с журналистами проходит на YouTube-канале "Радио Свобода".

Как известно, украинская делегация на переговорах имела цель договориться об обмене пленными и разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.

Напомним, что предыдущая встреча в "нормандском формате" состоялась в Париже 26 января. После нее Андрей Ермак заявил о реанимации "нормандского формата". Представитель России Дмитрий Козак назвал встречу "непростой" и заявил, что ее основной целью была "инвентаризация различных прочтений Минских соглашений".

Также ожидается прямое включение участника переговоров от Украины Андрея Ермака в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

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