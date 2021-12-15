Нормандский формат без Путина: Зеленский обсудил с Шольцем и Макроном российскую угрозу

Нормандский формат без Путина: Зеленский обсудил с Шольцем и Макроном российскую угрозу

Сначала Зеленский отдельно переговорил с французским президентом и немецким канцлером, а затем политики беседовали в трехстороннем формате.

Президент Владимир Зеленский провел свою первую встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцом. Затем на полях саммита "Восточного партнерства" состоялась трехсторонняя встреча с участием Макрона, Шольца и Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Встреча с Шольцем

"Высоко ценю, что в коалиционном соглашении правительства ФРГ закреплена договоренность о мощной поддержке Украины", — отметил Зеленский, поздравляя Шольца с избранием на должность.

Отдельное внимание во время встречи стороны обратили на вопросы энергетики, безопасности и обороны.

Офис Президента Украины

"Рассчитываем на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа через территорию Украины после 2024 года", — подчеркнул Зеленский.

В завершение он пригласил канцлера посетить Украину.

Рад нашему знакомству с @OlafScholz. Ожидаю углубления сотрудничества и в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку евроатлантического курса. Пригласил посетить Украину с визитом. pic.twitter.com/MRoxSXHmmn – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 15, 2021

Встреча с Макроном

Владимир Зеленский отдельно провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он выразил надежду, что во время председательства в Совете Евросоюза Франция "будет обращать особое внимание на безопасность Украины и противодействие гибридной агрессии России в Европе".

Главы государств обсудили реализацию межправительственных договоренностей по совместным экономическим проектам.

Обсудил с @EmmanuelMacron вопросы сотрудничества и. Надеюсь, что председательство в @EUCouncil будет уделять особое внимание безопасности и противодействию гибридной агрессии в Европе. pic.twitter.com/FtKkRZyfTa – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 15, 2021

Нормандский формат без Путина

После этого канцлер ФРГ и президенты Франции и Украины провели переговоры в трехстороннем формате.

"Во время встречи с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем поблагодарил за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны Российской Федерации, а также за последовательную позицию Германии и Франции в Нормандском формате. Подтвердили готовность продолжать работу", — отметил Зеленский в Twitter.

Офис Президента Украины

Стороны договорились продолжить работу в Нормандском формате и выполнить решения, принятые на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.

Зеленский подчеркнул, что это касается прежде всего:

соблюдение режима прекращения огня в Донбассе;

в Донбассе; взаимное освобождение удерживаемых лиц ;

; открытие двух новых пунктов пропуска на линии столкновения.

Макрон, Шольц и Зеленский призвали Россию к возобновлению работы в Нормандском формате.

Поддержка Словении

К слову, евроинтеграционные стремления Украины обязалась поддержать ныне председательствующую в ЕС Словения. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша подписали 15 декабря Декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Словенія стала 7-ю країною, яка підписала декларацію про підтримку європейської перспективи України. Дякую @JJansaSDS за тверду підтримку й важливу допомогу в імплементації реформ. Також обговорили перспективні інвестиційні проекти в і . pic.twitter.com/QLm8lwHKIP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2021

Таким образом, Словения стала седьмым государством, которое подписало этот документ.

Напомним, что Владимир Зеленский в Брюсселе назвал три страны, которые должны стать следующими членами ЕС.

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