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Нормандский формат без Путина: Зеленский обсудил с Шольцем и Макроном российскую угрозу

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Нормандский формат без Путина: Зеленский обсудил с Шольцем и Макроном российскую угрозу

Twitter/Владимир Зеленский

Сначала Зеленский отдельно переговорил с французским президентом и немецким канцлером, а затем политики беседовали в трехстороннем формате.

Президент Владимир Зеленский провел свою первую встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцом. Затем на полях саммита "Восточного партнерства" состоялась трехсторонняя встреча с участием Макрона, Шольца и Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Встреча с Шольцем

"Высоко ценю, что в коалиционном соглашении правительства ФРГ закреплена договоренность о мощной поддержке Украины", — отметил Зеленский, поздравляя Шольца с избранием на должность.

Отдельное внимание во время встречи стороны обратили на вопросы энергетики, безопасности и обороны.

© Офис Президента Украины
Офис Президента Украины

"Рассчитываем на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа через территорию Украины после 2024 года", — подчеркнул Зеленский.

В завершение он пригласил канцлера посетить Украину.

Встреча с Макроном

Владимир Зеленский отдельно провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он выразил надежду, что во время председательства в Совете Евросоюза Франция "будет обращать особое внимание на безопасность Украины и противодействие гибридной агрессии России в Европе".

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Главы государств обсудили реализацию межправительственных договоренностей по совместным экономическим проектам.

Нормандский формат без Путина

После этого канцлер ФРГ и президенты Франции и Украины провели переговоры в трехстороннем формате.

"Во время встречи с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем поблагодарил за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны Российской Федерации, а также за последовательную позицию Германии и Франции в Нормандском формате. Подтвердили готовность продолжать работу", — отметил Зеленский в Twitter.

© Офис Президента Украины
Офис Президента Украины

Стороны договорились продолжить работу в Нормандском формате и выполнить решения, принятые на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.

Зеленский подчеркнул, что это касается прежде всего:

  • соблюдение режима прекращения огня в Донбассе;
  • взаимное освобождение удерживаемых лиц;
  • открытие двух новых пунктов пропуска на линии столкновения.

Макрон, Шольц и Зеленский призвали Россию к возобновлению работы в Нормандском формате.

Поддержка Словении

К слову, евроинтеграционные стремления Украины обязалась поддержать ныне председательствующую в ЕС Словения. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша подписали 15 декабря Декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Таким образом, Словения стала седьмым государством, которое подписало этот документ.

Напомним, что Владимир Зеленский в Брюсселе назвал три страны, которые должны стать следующими членами ЕС.

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