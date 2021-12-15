Нормандский формат без Путина: Зеленский обсудил с Шольцем и Макроном российскую угрозу

Сначала Зеленский отдельно переговорил с французским президентом и немецким канцлером, а затем политики беседовали в трехстороннем формате.
Президент Владимир Зеленский провел свою первую встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцом. Затем на полях саммита "Восточного партнерства" состоялась трехсторонняя встреча с участием Макрона, Шольца и Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Встреча с Шольцем
"Высоко ценю, что в коалиционном соглашении правительства ФРГ закреплена договоренность о мощной поддержке Украины", — отметил Зеленский, поздравляя Шольца с избранием на должность.
Отдельное внимание во время встречи стороны обратили на вопросы энергетики, безопасности и обороны.
"Рассчитываем на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа через территорию Украины после 2024 года", — подчеркнул Зеленский.
В завершение он пригласил канцлера посетить Украину.
Рад нашему знакомству с @OlafScholz. Ожидаю углубления сотрудничества и в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку евроатлантического курса. Пригласил посетить Украину с визитом. pic.twitter.com/MRoxSXHmmn– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 15, 2021
Встреча с Макроном
Владимир Зеленский отдельно провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он выразил надежду, что во время председательства в Совете Евросоюза Франция "будет обращать особое внимание на безопасность Украины и противодействие гибридной агрессии России в Европе".
Главы государств обсудили реализацию межправительственных договоренностей по совместным экономическим проектам.
Обсудил с @EmmanuelMacron вопросы сотрудничества и. Надеюсь, что председательство в @EUCouncil будет уделять особое внимание безопасности и противодействию гибридной агрессии в Европе. pic.twitter.com/FtKkRZyfTa– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 15, 2021
Нормандский формат без Путина
После этого канцлер ФРГ и президенты Франции и Украины провели переговоры в трехстороннем формате.
"Во время встречи с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем поблагодарил за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны Российской Федерации, а также за последовательную позицию Германии и Франции в Нормандском формате. Подтвердили готовность продолжать работу", — отметил Зеленский в Twitter.
Стороны договорились продолжить работу в Нормандском формате и выполнить решения, принятые на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.
Зеленский подчеркнул, что это касается прежде всего:
- соблюдение режима прекращения огня в Донбассе;
- взаимное освобождение удерживаемых лиц;
- открытие двух новых пунктов пропуска на линии столкновения.
Макрон, Шольц и Зеленский призвали Россию к возобновлению работы в Нормандском формате.
Поддержка Словении
К слову, евроинтеграционные стремления Украины обязалась поддержать ныне председательствующую в ЕС Словения. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша подписали 15 декабря Декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.
Словенія стала 7-ю країною, яка підписала декларацію про підтримку європейської перспективи України. Дякую @JJansaSDS за тверду підтримку й важливу допомогу в імплементації реформ. Також обговорили перспективні інвестиційні проекти в і . pic.twitter.com/QLm8lwHKIP— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2021
Таким образом, Словения стала седьмым государством, которое подписало этот документ.
Напомним, что Владимир Зеленский в Брюсселе назвал три страны, которые должны стать следующими членами ЕС.
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