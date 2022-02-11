Нормандские переговоры: Ермак сообщил, что никакого документа не приняли, но напомнил об успешных кейсах

Нормандские переговоры: Ермак сообщил, что никакого документа не приняли, но напомнил об успешных кейсах

В Берлине более девяти часов продолжались переговоры в нормандском формате.

По итогам 9-часовых переговоров политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" по Донбассу не приняли ни одного документа. Однако надеются на разблокирование работы Трехсторонней контактной группы для достижения результата.

Об этом ночью 11 февраля в Берлине на пресс-конференции сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"Надеюсь, что на следующем заседании Трехсторонней контактной группы продолжится рассмотрение вопросов, связанных с законами, предусмотренными Минскими соглашениями. Они будут рассматриваться. У нас сегодня есть несколько успешных кейсов, когда принимались решения по режиму прекращения огня. Поэтому работа продолжается. Я думаю, что все же мы достигнем такого желаемого и столь важного для Украины и всех украинцев результата", — отметил Ермак.

Он сказал, что "не смогли прийти к какому-либо общему документу".

В ОП сообщили, что "во время переговоров Андрей Ермак подчеркнул, что Украина последовательно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Поэтому украинская сторона и дальше будет принимать меры для активизации работы всех имеющихся переговорных форматов с целью продвижения мирного процесса. Все стороны подтвердили свою готовность продолжать переговоры в Нормандском формате, а также согласились с необходимостью разблокирования работы Трехсторонней контактной группы.

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