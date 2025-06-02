Норвегия отреагировала на удары по аэродромам РФ, которые относительно близко к ней

Взрыв / © Pexels

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Украина имеет полное право атаковать военные объекты России . Ведь именно Москва начала полномасштабную войну в 2022 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает NRK .

Он подчеркнул, что "Украина, имеет полное право наносить удары по военным объектам на всей территории России".

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Министр отмечает, что Киев придерживается международного права и "атакует соответствующие военные цели". Чего не скажешь об ударах, которые наносят российские военные.

"Россия часто атакует украинские города, нанося ущерб и убивая гражданских", - добавил Эспен Барт Эйде.

По его словам, хотя пораженные российские базы находятся относительно близко к Норвегии, нет никаких причин, почему страна должна пострадать напрямую.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что всего в операции "Паутина" на территории РФ было использовано 117 дронов. И соответствующее количество операторов дронов работало. Поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования.

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Отмечается, что дронами были поражены более 40 российских самолетов на четырех аэродромах.

Военный обозреватель BBC Крис Партридж раскрыл главные провалы России после ударов по аэродромам. Прежде всего, по его словам, это серьезный удар по ее способности запускать ракетные обстрелы.

Дата публикации 13:54, 01.06.25 Количество просмотров 331 В Мурманской области РФ раздаются взрывы