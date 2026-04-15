Норвегия передала Украине F-16: когда истребители станут на вооружение

Флаг Норвегии / © pixabay.com

Норвегия передала Украине шесть истребителей F-16 и уже в ближайшее время они могут пополнить состав Воздушных сил.

Об этом заявил Йонас Гар Стере во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло 14 апреля, - пишет Укринформ .

По словам норвежского премьера, самолеты уже переданы Украине, однако они проходят подготовку перед вводом в эксплуатацию.

«Это были самолеты, не находившиеся в активном использовании. Они нуждались в подготовке к включению в состав украинских ВВС. Я думаю, что первые из них в скором времени будут введены в эксплуатацию», — отметил Стере.

Он уточнил, что в настоящее время истребители ремонтируют и готовят техники в Бельгии в рамках международного сотрудничества с участием США и Украины. Именно этим объясняется задержка с боевым применением.

Премьер также подчеркнул, что Норвегия сосредотачивается не только на передаче авиации, но и на усилении украинской противовоздушной обороны, в частности, поставках ракет и перехватчиков.

Кроме того, Норвегия вместе с партнерами, среди которых Германия, Нидерланды и другие европейские страны, продолжит поддержку Украины в рамках договоров безопасности.

Стере подчеркнул, что его страна остается долгосрочным союзником Украины, а интеграция нашего государства в европейскую систему безопасности является стратегической целью.

Напомним, о намерении передать Украине истребители F-16 сообщалось еще осенью 2024 года. В то же время в последнее время появлялись сообщения, что самолеты не вводятся в строй из-за технических вопросов и необходимости подготовки пилотов.

Напомним, что Украина усиливает ПВО и дроны: Бельгия и Испания выделяют по €1 млрд и передадут F-16 .

Украина согласовала с Бельгией и Испанией ключевые направления оборонного сотрудничества накануне заседания в формате Рамштайн.