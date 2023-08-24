Норвегия поддерживает авиационную коалицию, уже три страны согласились передать Украине самолеты F-16 – Зеленский

Норвегия действенно поддерживает авиационную коалицию и подготовила соответствующие решения по Украине. Есть и новый оборонный пакет – это усиление ПВО и другое важное оборонное оборудование.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Зеленский подчеркнул, что ему особенно приятно поздравлять в Киеве главу правительства Норвегии в День Независимости Украины.

Президент особо отметил пятилетнюю норвежскую программу длительной поддержки Украины.

"Норвегия активно присоединилась и к глобальным усилиям по реализации Формулы мира. Уже состоялись встречи советников лидеров государств в Копенгагене и Джидде. Мы будем приветствовать один из раундов переговоров в Осло", — отметил он.

Президент Украины подчеркнул, что очень ценит то, что премьер-министр Норвегии и весь норвежский народ вместе с Украиной с первого дня полномасштабной российской агрессии.

"Каждый день в течение этой войны мы чувствовали, что Норвегия действительно стремится помочь Украине и восстановить мир... От имени всех украинцев спасибо господину премьер-министру за лидерство и всему норвежскому народу за то, что вы стали одними из крупнейших в мире защитников человеческой свободы" и равенства наций", — сказал президент.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Зеленский отметил, что уже три страны согласились передать Украине самолеты F-16 после тренировки пилотов.

"Это Дания, Нидерланды и Норвегия. И мы очень благодарны всем трем государствам, а также очень благодарны Соединенным Штатам Америки. Их добрая воля и их технологии. Они акцептовали это. Благодарны президенту США, Конгрессу", – резюмировал президент Украины.

Напомним, Норвегия решила передать Украине истребители F-16.

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