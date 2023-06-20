Норвегия предоставит 250 млн крон для ядерной безопасности в Украине

Власти Норвегии выделяют 250 млн крон (более 863 млн грн) на обеспечение ядерной безопасности в Украине.

Норвегия увеличивает свою поддержку ядерной безопасности и защищенности в Украине в 2023 году на 250 млн. норвежских крон.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на МИД Норвегии.

"Незаконная война России представляет угрозу ядерной безопасности в Украине. Ядерная авария в Украине будет иметь последствия не только для самой Украины, но и за ее пределами", — говорится в сообщении.

100 млн. крон выделяется в поддержку работы экспертов Международного агентства по атомной энергии в Украине.

Также Норвегия увеличивает финансирование сотрудничества с Украиной в сфере ядерной безопасности на 150 млн. крон. Эти средства будут направлены на уменьшение риска аварий и инцидентов, связанных с высвобождением радиоактивных веществ, а также уменьшение риска попадания радиоактивных материалов в чужие руки.

Напомним, что Норвегия была одной из первых стран, предоставивших Украине оборудование для усиления ядерной и радиационной безопасности после начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия передаст Украине новые системы MLRS M270 и усилит подготовку военных ВСУ. Кроме того, Норвегия передаст украинским военным дополнительные системы дальнобойной артиллерии и радары.

Добавим, что Норвегия выплатит помощь пострадавшим от войны украинцам. 50 тысяч украинцев получат дополнительные выплаты благодаря сотрудничеству Минсоцполитики с Норвежским советом по делам беженцев.

Также Норвегия уже отправила Украине восемь танков Leopard 2 и вспомогательное оружие.