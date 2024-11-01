Норвегия призвала снять какие-либо ограничения на использование Украиной западного оружия

Единственным ограничением для Украины в этом вопросе должно быть международное право.

Норвегия выступает за то, чтобы международные партнеры сняли с Украины какие-либо ограничения на использование предоставляемого ему оружия.

Об этом на полях конференции по Формуле мира в Монреале заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, передает Укринформ.

“Друзьям и сторонникам Украины не следует говорить ей обороняться со связанными за спиной руками. Нам следует разрешить Украине самой выбирать, как применять оружие для достижения максимального эффекта”, — отметил он.

По словам Эйде, единственным ограничением для Украины в этом вопросе должно быть международное право.

Однако международное право никоим образом не запрещает Украине отбиваться от агрессора. Россия – агрессор, она выбрала войну и должна понимать, что эта война может перекинуться на ее территорию”, — подчеркнул глава МИД Норвегии.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия усилит оборону Украины новыми системами NASAMS и истребителями F-16.

Кроме того, мы ранее сообщали, что Норвегия и Швеция выделяют Украине новые пакеты помощи.

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