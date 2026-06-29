Будет носить электронный браслет: нардепу-коррупционеру изменили меру пресечения

Нардеп «Слуги народа» Сергей Кузьминых / © Facebook / Кузьміних Сергій

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ВАКС изменил меру пресечения нардепу от «Слуги народа» Сергею Кузьминых, подозреваемому в коррупции на тендерах, в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета сроком на два месяца.

Об этом сообщила корреспондентка Суспільного из зала суда.

Прокурор САП просил суд применить к Кузьминых меру пресечения в виде содержания под стражей без определения альтернативы в виде залога. По его словам, нардеп умышленно затягивает дело своей неявкой, чтобы истекли сроки давности.

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Адвокат отрицает причастность Кузьминых к взятке

Тем не менее, адвокат Кузьминых заявил, что к ходатайству прокурора о содержании под стражей должно быть предоставлено разрешение генпрокурора или уполномоченного лица. Также адвокат заявил, что его подзащитный не брал взятку. По его словам, нардеп «не знал, не забирал, не открывал пакет» с деньгами.

Также адвокат заявил, что сторона защиты «не подавала ходатайство об истечении сроков давности».

«Находясь за границей, узнал о суде, не скрывался, о своем отсутствии сообщил заблаговременно, доказывает свою невиновность», — заявил адвокат.

В чем подозревают Кузьминых — что известно

Напомним, 29 июня стало известно, что детективы НАБУ задержали Кузьминых во исполнение определения Высшего антикоррупционного суда, потому что тот не являлся на судебные заседания по делу о коррупции на тендерах по медицинскому оборудованию в Житомирской области.

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Разоблачили его на коррупции еще в 2022 году, но почти четыре года он часто не появлялся на судебные заседания. В частности, он не прибыл на заседание 29 октября 2025 года, 30 марта, 1 июня и 22 июня 2026 года.

По данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо получил взятку в размере 558 тыс. грн. Эта сумма составила 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики, заключенного больницей в городе Житомире с частным предприятием. Эти средства предназначались за влияние на должностных лиц больницы для признания этого предприятия победителем публичной закупки.

Кроме того, «слуга народа» обещал обеспечить финансирование и реализацию еще двух договоров на общую сумму более 38 млн грн за «откат в 30 процентов».

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