Новая эра НАТО: Рютте берет штурвал в эпоху глобальной турбулентности - чего ожидать

Несколько лет назад НАТО переживала сложные времена. Дональд Трамп открыто критиковал организацию, а президент Франции Эммануэль Макрон даже назвал ее "безмозглой". Однако ситуация кардинально поменялась. После расширения Альянса для противодействия угрозе со стороны России задача сохранения и укрепления этого оборонного пакта времен холодной войны как мощной геополитической силы теперь перешла в руки голландца Марка Рютте.

Об этом пишет Bloomberg.

"Способен управлять Трампом"

Приветливый на публике, но придирчивый за кулисами, бывший премьер-министр Нидерландов становится генеральным секретарем Организации Североатлантического договора 2 октября, когда оборонный пакт 32 стран вступит в решающий период.

Если Трамп победит на выборах в США в ноябре, то трансатлантическая поддержка будет под вопросом, что создаст экзистенциальную угрозу для альянса, созданного в 1949 году. Это дестабилизирует архитектуру европейской безопасности, поскольку война России в Украине идет уже третий год, а Киев зависит от постоянного потока военной и финансовой помощи для своей обороны.

Рютте также придется справиться с давлением со стороны некоторых членов Альянса, требующих уделять больше внимания борьбе с терроризмом и укреплению южного фланга НАТО, сохраняя при этом достаточно высокие расходы на оборону, чтобы поддерживать надежное сдерживание, особенно в условиях ограниченных бюджетов в таких странах, как Германия.

"Это далеко не 2014 год, когда предшественника Рютте Йенса Столтенберга отец предупреждал, что его ждут "скучные годы" в управлении брюссельской организацией", — пишет издание.

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Известный своими умениями работать с людьми, Рютте – HR-менеджер, ставший политиком – показал, что может справиться со сложными ситуациями, и после почти 14 лет руководства правительством Нидерландов он имеет широкую сеть контактов, на которую можно положиться.

"Он знает ЕС и всех его лидеров наизусть. И он имел дело с Трампом. В политическом плане он не остановится на достигнутом", — говорит Камилла Гранд, аналитик Европейского совета по международным отношениям и бывший высокопоставленный чиновник НАТО.

Его репутация "способного управлять Трампом" может быть особенно ценна. Перед первой встречей с тогдашним президентом в 2018 году Рютте был полон решимости наладить с ним отношения, но стоять на своем, поэтому он практиковал рукопожатие и изучал привычки Трампа ставить людей в неудобное положение.

Впоследствии бывшему голландскому лидеру удалось избежать публичного унижения и в отличие от многих других европейских лидеров сохранить хорошие рабочие отношения с Трампом. Секрет заключался в тщательном планировании и подготовке, говорят люди, близкие к этому вопросу.

Одна встреча выделяется. Во время бурного саммита в 2018 году, когда Трамп угрожал выйти из НАТО, если европейские страны не увеличат военные расходы, Рютте сумел ослабить напряженность, заявив, что европейские союзники действительно активизируются, и это произошло из-за Трампа. Хотя реальность была в лучшем случае дискуссионной, этот гамбит сменил настроение и позволил президенту США уйти оправданным.

С тех пор Рютте не отступает от этой линии, заявив в январском интервью Bloomberg TV, что Трамп был прав, жалуясь на дефицит европейских расходов на оборону. Когда его спросили о возможном втором сроке Трампа, он добавил, что "мы должны танцевать с тем, кто на танцплощадке".

Аналогично он говорил и на Мюнхенской конференции по безопасности в начале 2024 года, когда призвал европейцев "прекратить скулить и ныть" о возвращении Трампа.

Однако его отношение к Трампу может измениться, особенно ввиду того, что Рютте во многом обязан своей позицией Джо Байдену. Противник Трампа неоднократно обращался к голландцу с просьбой возглавить НАТО. Одно из таких предложений было в 2022 году, которое он отклонил, чтобы остаться у власти в Нидерландах. Но через год его коалиция распалась, что открыло дверь для нового толчка.

Новый генсек НАТО и Украина: чего ждать

Украина может быть более сложным пунктом разногласий. В то время как Трамп открыто критикует помощь Украине, Рютте является ее решительным поклонником. Такая позиция частично вытекает из его эмоциональной реакции на сбивание рейса 17 "Малайзийских авиалиний" в 2014 году, в котором погибли почти 200 граждан Нидерландов и возложены на Россию.

"Никогда не было ничего более масштабного, и это будет всегда оставаться на первом месте за 14 лет моей работы", — сказал он в эфире голландского радио в начале этого года.

Несмотря на это, Нидерланды не оказали столько помощи, как некоторые другие европейские страны, занимая девятое место по объему поддержки Киева в процентах от национальной экономики. В этом году Нидерланды также пересекли порог НАТО, предусматривающий выделение на оборону не менее 2% ВВП. Отчасти это связано со сложностями в фрагментированной коалиции.

Несмотря на внутренние проблемы Рютте остается ключевой фигурой на международной арене. Он сыграл немаловажную роль в убеждении США в необходимости предоставления Украине истребителей F-16 для усиления ее обороны. Сами Нидерланды планируют передать Киеву 24 истребителя, а также предоставить 18 тренировок.

Марк Рютте: кто он вне образа нового генсека НАТО

Одаренный пианист, он поначалу хотел сделать музыкальную карьеру, но окончил исторический факультет и присоединился к отделу кадров компании Unilever, производящей потребительские товары. Затем он полностью удалился в политику после активного участия в молодежной организации правоцентристской партии VVD, известной как "Голландские либералы".

Его навыки выживания часто испытывались во время его пребывания в должности. В январе 2021 года его третий кабинет распался из-за скандала, связанного с голландскими выплатами по уходу за детьми. Налоговые органы предъявили ложные обвинения в мошенничестве, в результате чего тысячи голландских семей оказались за чертой бедности.

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Он сумел отскочить назад, обеспечив себе новый срок пребывания в должности на досрочных выборах в 2021 году. Но в прошлом году его четвертый кабинет потерпел крушение на фоне борьбы за миграционную политику, что привело к решению Рютте уйти из национальной политики.

За время своего длительного пребывания во главе Нидерландов он приобрел известность, олицетворяя голландский прагматизм и бережливость и отвергая атрибуты высоких должностей.

Известный тем, что ездил в Гааге на велосипеде или подержанном "Сааби", платил за свой кофе и не требовал возмещения расходов, понесенных при исполнении служебных обязанностей. Он также преподавал в средней школе в своем родном городе на протяжении всего своего премьерства, известен тем, что появлялся на своих еженедельных уроках обществоведения даже после того, как его кабинет распался в 2023 году.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, такое поведение перенеслось и в НАТО, где он отказался от обычных услуг безопасности, предоставляемых генеральным секретарям.

Путь к председательству в НАТО

Работа в НАТО не была первым выбором Рютте после того, как он покинул голландскую политику. Сначала он намерен возглавить Европейскую комиссию, но был вынужден отказаться после того, как стало ясно, что Урсула фон дер Ляйен баллотируется на второй срок.

Но даже тогда роль НАТО не была гарантирована. Президент Румынии Клаус Йоганнис также принимал участие в выборах, и его поддерживали восточные европейцы, которые сначала неохотно поддерживали Рютте из-за беспокойства по поводу дисбаланса в альянсе. Ему нужно будет осторожничать, чтобы сориентироваться в этих чувственных вопросах.

В течение 10 лет Столтенберга бывшие нейтральные страны Финляндия и Швеция присоединились к Альянсу после вторжения в Украину, Черногория и Северная Македония также стали новыми членами Альянса. Также увеличились расходы союзников на оборону и доступ к 500 000 боеспособным солдатам. Это обеспечивает Рютте надежную отправную точку для навигации по грядущим рискам.

"За последние 10 лет в НАТО произошла фундаментальная трансформация. У НАТО самые мощные оборонные планы со времен холодной войны", — сказала Оана Лунгеску, аналитик лондонского аналитического центра RUSI и бывшая пресс-секретарь НАТО.

Напомним, во время церемонии передачи полномочий руководителя НАТО 1 октября Рютте заявил, что для него ключевым приоритетом будет оставаться поддержка Украины, обеспечение условий ее победы, а также укрепление трансатлантических связей и глобального партнерства в решении вопросов безопасности.

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