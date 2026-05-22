Новая фаза войны: смена власти в Венгрии спровоцировала массированные удары РФ по Закарпатью

Как только «друг» Путина Орбан потерял власть в Венгрии, Россия начала бить по Закарпатью, где живут этнические венгры

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр занимал должность всего 12 часов, когда первые российские ракеты и беспилотники ударили по Закарпатью — региону, который Москва не трогала с первого дня полномасштабного вторжения.

О том, как изменение политического ландшафта в Европе открыло новую фазу российско-украинской войны, пишет The Telegraph.

Конец «орбановского зонтика»

Более четырех лет Закарпатье, где до войны проживало около 150 тысяч этнических венгров, оставалось своеобразной «тихой гаванью». Эксперты в один голос утверждают, что регион оставался неприкосновенным благодаря негласной договоренности между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и венгерским премьером Виктором Орбаном. В последние годы он использовал венгерское меньшинство в Украине как политическое оружие, чтобы блокировать евроинтеграцию Киева и пакеты военной помощи, что идеально вписывалось в интересы Кремля.

Петер Сийярто, экс-глава МИД Венгрии, незадолго до отставки даже открыто намекал венгерским СМИ, что безопасность Закарпатья — «вероятно, не случайность».

Однако все изменилось в апреле 2026 года, когда Орбан с треском проиграл выборы 45-летнему юристу Петеру Мадьяру, который пообещал вернуть Венгрию в орбиту ЕС и НАТО и отдалиться от Москвы. 12 мая новое правительство было официально сформировано, а уже 13 мая во время самой масштабной атаки «Шахедов» Россия ударила по Мукачево и инфраструктуре вблизи венгерской границы.

«Это был упреждающий выстрел для нового правительства. Подход Орбана был безоговорочно пророссийским… Москва не хочет, чтобы это изменилось», — объяснил директор Института политического капитала в Будапеште Петер Креко.

Новое правительство Венгрии переходит к действиям

Реакция нового премьера была мгновенной и беспрецедентной. Через считанные часы после удара по Закарпатью Петер Мадьяр вызвал российского посла «на ковер». Это стало первым случаем за все годы войны, когда Венгрия приняла дипломатические меры в ответ на российскую агрессию в Украине.

Эксперты отмечают, что Москва, возможно, просчиталась. Вместо того чтобы запугать новое правительство, ракетный террор лишь подтолкнул Будапешт ближе к Киеву. Правительство Мадьяра уже сняло вето Орбана на кредит в 90 миллиардов евро для Украины, а сам премьер жестко осудил российские атаки. В то же время, аналитики предупреждают: теперь Венгрии следует готовиться к российским гибридным угрозам и попыткам дестабилизации, с которыми давно сталкиваются другие страны НАТО.

Почему Россия бьет по Закарпатью: экспертные оценки

После первых ударов по региону в обществе возникли вопросы о способности российских БпЛА преодолевать тысячи километров, несмотря на работу ПВО. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил , что дроны активно маневрируют, прячутся в облаках и используют специальные датчики уклонения. В то же время Игнат прямо связал эти атаки с политикой: «Только изменилось политическое руководство в Венгрии — сразу туда прилетели дроны. Показательно».

Издание The Times также подтверждает , что Путин будет продолжать терроризировать Закарпатье из-за проигрыша своего многолетнего соратника. Орбан активно использовал войну в своей токсичной предвыборной кампании, раздавал паспорта и изображал Петера Мадьяра как «марионетку Запада». Однако, как только Орбан потерял влияние, неформальное соглашение о защите этнических венгров было мгновенно отменено Кремлем, а первым под удар попал Ужгород.

