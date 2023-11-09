Новая фаза войны: зачем РФ вбрасывает фейки о принуждении к переговорам Западом и расколе во власти

По словам Данилова, путинский режим последние 2 месяца вбрасывает сумасшедшие деньги в дезинформацию, на основе которой россияне хотят дестабилизировать ситуацию в Украине.

Кремль продуцирует фейки о том, что якобы Запад вынуждает Украину к переговорам с РФ, ведь сам заинтересован в переговорах.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "24 каналу".

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Так, в последние недели в иностранных СМИ начали появляться публикации о том, что Запад якобы "давит на Украину" о необходимости мирных переговоров с Россией. Однако эти сообщения были опровергнуты как в Вашингтоне, так и в Киеве.

"Россия очень хочет подписать мирные соглашения в пользу своей страны для того, чтобы накопить силы и перейти к следующей фазе войны", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что согласно указу Владимира Зеленского от 22 декабря 2021 года, только президент, премьер и глава МИД могут официально представлять позицию Украины на внешнеполитической арене. Все другие деятели должны письменно согласовывать свою деятельность с МИД.

По его словам, путинский режим последние 2 месяца вбрасывает сумасшедшие деньги в дезинформацию, на основе которой они хотят дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Мы бьем в набат, обращаемся ко всем соответствующим органам, чтобы они отслеживали всех этих российских "гнид", которые активизировались в последнее время. РФ не имеет возможности победить нас военным путем. Единственное, что для них остается – это вопрос внутренней дестабилизации", – говорит Данилов.

Ранее в Офисе президента сообщили, что сейчас Россия продвигает в отношении Украины 4 пропагандистских нарратива: "замороженный конфликт", "переговоры", "санкции не работают", "среди военно-политического руководства Украины раскол".

Напомним, журналист Саймон Шустер в своей статье в TIME отмечал, что президент Зеленский категорически против даже временного перемирия, хотя анонимные собеседники якобы из окружения президента признали, что Украине не добиться победы.

Также в The New York Times опубликовали статью о якобы расколе между Зеленским и Залужным.

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