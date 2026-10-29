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Новая финансовая схема: The Atlantic раскрыло, почему Маск действительно ограничивает Starlink для Украины
Илон Маск ограничивает доступ ВСУ к Starlink, чтобы заставить Украину и США покупать дорогостоящий военный сервис Starshield. Миллиардер стремится получить гораздо больше денег.
Starlink ограничен для Украины. Вероятно, вводя запреты на использование Starshield для ВСУ, гендиректор SpaceX Илон Маск пытается получить финансовые преимущества.
Об этом пишет The Atlantic .
В конце 2022 года Маск объявил о запуске сервиса под названием Starshield, предназначенном исключительно для военных клиентов. Он значительно дороже обычного Starlink. В случае с Украиной правительство США оплатило большую часть этих услуг, обеспечив компании хорошую прибыль.
Однако, как говорится в материале, украинские военные так и не перешли на использование Starshield. Они продолжили использовать обычные антенны Starlink. Их обслуживание стоит от $30 в месяц по сравнению с суммой до $25 000 за Starshield.
Весной 2026 года военные США столкнулись с проблемами на Ближнем Востоке. Американские силы использовали Starshield для управления дронами при ударах по Ирану. Когда в SpaceX узнали это, компания подняла цену на обслуживание Starshield в этом регионе примерно с $5000 до $25000 за терминал в месяц, Пентагон согласился заплатить.
Предполагается, что сейчас в Украине Маск может пытаться сделать такой же трюк с повышением чека. Усиливая запрет на военное использование Starlink, он может заставить украинских военных и их зарубежных союзников платить гораздо больше Starshield.
Ограничение Starlink для Украины – главное:
Ограничение скорости Starshield сервиса Starlink, разработанного для военных целей, остановило ключевые операции, Украина не могла сбивать реактивные «Шахеды». Ранее в СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что Илон Маск лично приказал ограничить Starlink для Украины.
Впоследствии в Wall Street Journal сообщили, что Трамп позвонил по телефону Маске и попросил его восстановить Starlink для Украины. Хотя работа Starlink улучшилась, но полного возобновления еще не было. Владимир Зеленский заявил, что США пока не возобновили полноценную работу спутниковой связи в Украине.
24 октября президент Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы Starlink и Starshield на скоростях, доступных для введения ограничений.
Впоследствии Илон Маск назвал истинную причину введения ограничений Starlink. Он написал, что Starlink должен оставаться гражданской системой и использоваться для наступательных ударов. Такое применение может сделать спутники законной целью для ответных ударов, а их уничтожение будет угрожать безопасности всего космического пространства.