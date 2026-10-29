Новая финансовая схема: The Atlantic раскрыло, почему Маск действительно ограничивает Starlink для Украины

© Associated Press

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Starlink ограничен для Украины. Вероятно, вводя запреты на использование Starshield для ВСУ, гендиректор SpaceX Илон Маск пытается получить финансовые преимущества.

Об этом пишет The Atlantic .

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В конце 2022 года Маск объявил о запуске сервиса под названием Starshield, предназначенном исключительно для военных клиентов. Он значительно дороже обычного Starlink. В случае с Украиной правительство США оплатило большую часть этих услуг, обеспечив компании хорошую прибыль.

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Однако, как говорится в материале, украинские военные так и не перешли на использование Starshield. Они продолжили использовать обычные антенны Starlink. Их обслуживание стоит от $30 в месяц по сравнению с суммой до $25 000 за Starshield.

Весной 2026 года военные США столкнулись с проблемами на Ближнем Востоке. Американские силы использовали Starshield для управления дронами при ударах по Ирану. Когда в SpaceX узнали это, компания подняла цену на обслуживание Starshield в этом регионе примерно с $5000 до $25000 за терминал в месяц, Пентагон согласился заплатить.

Предполагается, что сейчас в Украине Маск может пытаться сделать такой же трюк с повышением чека. Усиливая запрет на военное использование Starlink, он может заставить украинских военных и их зарубежных союзников платить гораздо больше Starshield.

Ограничение Starlink для Украины – главное:

Ограничение скорости Starshield сервиса Starlink, разработанного для военных целей, остановило ключевые операции, Украина не могла сбивать реактивные «Шахеды». Ранее в СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что Илон Маск лично приказал ограничить Starlink для Украины.

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Впоследствии в Wall Street Journal сообщили, что Трамп позвонил по телефону Маске и попросил его восстановить Starlink для Украины. Хотя работа Starlink улучшилась, но полного возобновления еще не было. Владимир Зеленский заявил, что США пока не возобновили полноценную работу спутниковой связи в Украине.

24 октября президент Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы Starlink и Starshield на скоростях, доступных для введения ограничений.

Впоследствии Илон Маск назвал истинную причину введения ограничений Starlink. Он написал, что Starlink должен оставаться гражданской системой и использоваться для наступательных ударов. Такое применение может сделать спутники законной целью для ответных ударов, а их уничтожение будет угрожать безопасности всего космического пространства.

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