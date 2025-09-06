Новая глава МИД Британии совершила свой первый международный звонок в Украину

Иветт Купер / © AP News

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с новой главой МИД Великобритании Иветт Купер.

Об этом Сибига сообщил на своей странице в соцсети Х.

"Я искренне ценю первый звонок моей коллеги в Украину - мы воспринимаем это как знак уважения и приоритет в сохранении непоколебимой поддержки Великобритании", - написал министр.

Сибига поблагодарил Купера за личную солидарность с Украиной на предыдущих должностях и за преданность стране.

«Вместе мы защищаем наши общие ценности свободы, независимости и человечности. Я с нетерпением жду совместной работы по продвижению нашего замечательного стратегического партнерства и укреплению всей Европы», — подытожил министр.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к «коалиции решительных», подчеркнув, что партнеры предоставили Украине «незыблемое обещание» .

Мы ранее информировали, что Британия передала Украине военную помощь на сумму более миллиарда фунтов стерлингов, источником которой стали замороженные российские активы .