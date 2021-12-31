Новая глава МИД Германии не поддерживает идею поставки оружия Украине

Бербок подчеркнула, что конфликт между Украиной и РФ должен разрешиться исключительно дипломатическим путем.

Новая глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, заменившая на этом посту Хайко Мааса, заявила, что сейчас стоит задача — не допустить дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины.

Об этом она сказала в интервью агентству dpa, текст которого размещен на сайте немецкого МИД.

Бербок подчеркнула, что конфликт между Украиной и РФ должен разрешиться исключительно дипломатическим путем.

Также читайте Поставку оружия Украине блокировала лично Меркель — Bild

"И G7, и Европейский Союз дали понять, что дальнейшая военная эскалация на границе Украины и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины приведет к массовым политическим и экономическим последствиям для России. Если мы соединим наши курсы, это будет длинный список. Но сейчас стоит задача не допустить дальнейшей эскалации. Это можно сделать только с помощью дипломатии — в Нормандском формате, в рамках Совета НАТО-Россия и ОБСЕ", — отметила глава МИД.

Министерство избегает прямых ответов о возможности поставок Киеву вооружения. На уточняющий вопрос об отказе от поставки любого оружия Киеву Бербок уклончиво заявила, что "дальнейшая военная эскалация не принесет дополнительной безопасности Украине".

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что новое правительство Шольца отказывается поставлять Украине оружие.

Читайте также: