Новая каденция Путина: Politico озвучило 5 сценариев для России

В России проходят так называемые "выборы" президента, на которых, по всей видимости, победит диктатор Владимир Путин.

Politico спрогнозировало, что может произойти во время его "новой каденции", которая продлится, по меньшей мере, до 2030 года.

Война в Украине помогла сделать внутреннюю ситуацию в России более нестабильной, чем за последние десятилетия, и всевозможные потенциальные сценарии будущего уже не есть чем-то немыслимы. С чем Россия может столкнуться до конца следующего срока Путина в 2030 году.

"Владимир Путин победит на очередных выборах президента России. Выборы, конечно, будут сфальсифицированы в пользу Путина, как и все его предыдущие, но Путин почти уверен, что будет претендовать на еще один шестилетний срок, что приведет его, по крайней мере, к 2030 году", — пишет Politico.

Сценарий первый

Катастрофические решения Путина в Украине уже привели к непредсказуемым побочным эффектам, которые будут продолжать порождать недовольство в будущем – и больше интереса к потенциальным альтернативам, включая откровенную демократию.

Хотя первый сценарий базируется на процветании демократии в России, его вероятность колеблется между 5-10%.

Как показали антикоммунистические и антиколониальные революции в 1989 году в Восточной Европе, тоталитарные режимы могут опираться на сыпучие пески и быстро разрушаться перед лицом демократических движений.

"И это было правдой еще до подозрительной смерти Алексея Навального в тюрьме… Его убийство вряд ли уничтожило продемократическую энергию в стране. С превращением Навального из участника кампании в мученика такой импульс для демократических реформ – даже демократической революции может фактически начать строиться заново", – пишет издание.

Как отмечает Politico, в сочетании с другими протестами, не в последнюю очередь организованными матерями и женами солдат армии РФ, теперь возможен внезапный всплеск демократического импульса в стране.

Сценарий второй

Во втором сценарии, с вероятностью 10-15%, Россия может просто распаться.

Politico пишет, что на фоне опустошительной войны, когда сотни тысяч московских солдат погибли в бессмысленной борьбе, россияне массово выходят на протест и свергают держащийся за власть режим.

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"По всей стране царит хаос, превращающийся в смесь анархии, территориальной раздробленности и насилия, не оставляющего равнодушным ни один регион и ни одну семью. В конце концов, это именно то, что произошло в России в конце 1910-х и начале 1920-х годов, когда крах царского режима разорвал Российскую империю".

Может ли это повториться? Может быть, не сразу. Но Россия остается конгломератом из 21 республики, еще десятков регионов и еще большего количества национальностей с несметным количеством обид на Москву.

"Чем дольше длится война – и чем больше этих колонизированных меньшинств бросают в мясорубку Путина, истребляя гораздо более высокими темпами, чем этнических россиян вероятность такого сценария растет".

Сценарий третий

Третий сценарий основывается на идее активизации русских националистов. Его вероятность растет уже до 15–20%.

Еще год назад идея о том, что ополченцы-перебежчики во главе с ожесточенным националистом могут едва не пойти на Москву, была фантастикой.

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А затем, в июне 2023 года, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал именно это. И хотя ЧВК так и не дошла до Москвы, это не было связано с отсутствием возможностей; напротив, путь был широко открыт. Если Пригожин чего-то и добился, так это того, что заставил Путина выглядеть царем без одежды.

По этим причинам такой сценарий кажется одним из наиболее вероятных для постпутинской России. Пламя национализма, разгоряченное Путиным, вряд ли утихнет в ближайшее время.

Сценарий четвертый

Технократическая перезагрузка. На этот сценарий отведено ориентировочно 20-25% вероятности.

Издание отметило, что прошло два года после неудачного вторжения Москвы в Украину, и его последствия для России уже очевидны.

Эти расходы, будь то в виде проседания экономики или в виде спиралевидного роста числа погибших, будут продолжать накапливаться. Вот почему идея о том, что ближайший круг кремлевских чиновников встретится с Путиным и сообщит ему, что они ценят его службу и желают ему всего лучшего на пенсии – другими словами, это повторение ситуации с отставкой Никиты Хрущева 1964 года – сценарий, вероятность которого течением времени будет только расти.

По данным издания, в настоящее время существует большая вероятность того, что к 2030 году у России появится новый режим.

"Новое правительство не обязательно будет демократическим. Но его возглавит небольшое количество технократических элит, обученных на Западе, которые стали бы говорить многие вещи, которые любят слышать западные чиновники и бизнесмены, стремящиеся вернуться к своего рода статус-кво довоенного периода. Они возложат большую часть вины за войну только на Путина, обещая возвращение к нормальному состоянию в Москве. Они могут уйти так далеко, чтобы даже освободить некоторых политических заключенных и оппозиционных политиков".

Сценарий пятый

"Да здравствует президент Путин" – сценарий с вероятностью в 45-50% развития событий в России после переизбрания Путина на пост президента.

"Со смертью Навального демократическая оппозиция находится в руинах. Российская экономика, несмотря на шквал западных санкций, вряд ли потерпела крах, даже если она стала вялой. Хотя Путин не покорил Киев, самое худшее в украинской войне еще может быть впереди, особенно учитывая сдержанность США относительно вооружения Украины. И по сравнению с американскими президентами, в свои 71 год Путин все еще имеет относительную молодость на своей стороне", — пишет издание.

Напомним, экс-посол Британии в России дал нелестный прогноз по войне в Украине.

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