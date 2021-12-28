Новая конституция Лукашенко: в Беларуси обнародовали проект изменений в документ

Изменения будут вынесены на референдум.

В Беларуси обнародовали проект изменений в основной закон – Конституцию.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 28 декабря.

Изменения будут вынесены на референдум уже в феврале следующего года. В новой редакции Конституции, в частности, хотят убрать упоминания о безъядерном и нейтральном статусе Беларуси.

Ранее Лукашенко уже заявлял, что будет просить у российского президента Владимира Путина разместить на территории Беларуси ядерное оружие. К слову, Лукашенко назвал ответом Минска на вероятное размещение аналогичного вооружения НАТО на территории Польши.

К слову, о готовящемся проекте новой Конституции в Беларуси сообщили в феврале 2021 года. Тогда Лукашенко обещали закончить ее до конца года. После этого, в начале 2022-го, документ должен быть вынесен на референдум.

Напомним, в Беларуси состоялись выборы президента 9 августа 2020 года. На следующий день ЦИК обнародовал их результаты: Лукашенко победил – получил 80,23%. Его главная оппонентка Светлана Тихановская – 9,9% голосов. 23 сентября во Дворце независимости в Минске втайне провели инаугурацию Александра Лукашенко — он "официально занял пост президента Беларуси".

С этого времени в стране начались акции протеста. Люди заявляли о фальсификации голосования. Впрочем, митинги не увенчались успехом. Многие активисты и протестующие задержаны.

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