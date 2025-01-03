Очередную партию учеников из временно оккупированного Мариуполя кремлевские муртады вывезли в Россию. В этот раз это 119 украинских школьников старших классов, которые пройдут перевоспитание во время агитационных встреч с российскими пропагандистами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в сообщении.

Такие систематические выезды наших детей в Россию оккупанты проводят с целью ассимиляции молодых украинцев в московскую идентичность. Молодежи навязывается их принадлежности к России и "русскому меру" и нетерпимость к Украине и всему украинскому.

Впрочем, случаи, когда после таких "школьных экскурсий" во время каникул, дети не могли вернуться домой. Таким образом, Кремль проводит геноцид украинцев и через похищение.

"Центр национального сопротивления напоминает, что каждый коллаборант, причастный к вывозу украинских детей в Россию, будет обнаружен и наказан", — говорится в сообщении.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины РФ усилила контроль за людьми, празднующими Рождественские праздники 24 и 25 декабря по новому лианскому календарю.

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