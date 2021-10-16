Новая политика США: разрешат въезд привитым только одобренными в ВОЗ вакцинами

Новые меры вступят в силу 8 ноября.

С 8 ноября 2021 года для въезда в США иностранцам нужно быть полностью привитыми от COVID-19 вакцинами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом информируют в Госдепе США.

"Новая въездная политика, объявленная сегодня Белым домом, требует от иностранцев, приезжающих в США, продемонстрировать доказательство полной вакцинации от COVID-19. Она вступает в силу 8 ноября. Вакцины будут включать те, что одобрены FDA (американским медицинским регулятором - ред.) или утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ", - заметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna - это вакцины от коронавируса, которые получают украинцы. Все они утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ.

Заметим, что российская вакцина "Спутник V" не входит в этот список.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. В РФ зафиксированы случаи заражения COVID-19 после вакцинации.

В январе 2021 года в России заявили о выпуске еще одной вакцины от коронавируса. Препарат называется "ЭпиВакКорона". В феврале в РФ зарегистрировали третью российскую вакцину от коронавируса "КовиВак". Эта российская вакцина, как и предыдущие два, не получила одобрение ВОЗ.

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и ослабят ограничения для авиаперелетов 11 октября во Франции изменили правила въезда для иностранцев. Пересекать границу страны разрешено лицам, которые прошли полный курс вакцинации и были привиты соответствующими препаратами.

Пересекать границу страны разрешено лицам, которые прошли полный курс вакцинации и были привиты соответствующими препаратами. Правила въезда в страну изменили в Германии и Великобритании, где признали украинские COVID-сертификаты о прививках. В обеих странах не признают вакцинацию китайским препаратом CoronaVac, который широко применяют в Украине.

Новости мира: вакцинированных российским "Спутником" не пустят в США

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