Новая порция санкций для России: послы ЕС согласовали 11-й пакет ограничений

В частности, ограничения направлены на противодействие обходу Россией уже введенных санкций.

Послы стран-членов Евросоюза согласовали 21 июня 11-й пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против россии. Пакет содержит меры, направленные на противодействие обходу санкций и индивидуальные ограничения. Часть санкционных шагов предлагала группа Макфола-Ермака", – говорится в заявлении руководителя ОП.

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Согласование нового санкционного пакета поздравила в Сети президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Это нанесет еще один удар по военной машине Путина усилением экспортных ограничений, нацеленных на поддерживающие Кремль организации".

Она добавила, что инструмент Евросоюза против обхода санкций не позволит стране-агрессору получить подсанкционные товары.

Напомним, в конце мая ЕС заблокировал активы Центробанка РФ более чем на 200 млрд евро и заморозил 24,1 млрд евро частных активов российских физических и юридических лиц, попавших под санкции.

Санкции против России

Ранее анонсировалось, что 11-й пакет санкций против РФ будет затрагивать, прежде всего, третьи страны, помогающие Москве обходить ограничения, в том числе иранские и китайские компании.

Отметим, что Еврокомиссия еще осенью 2022 года отчитывалась, что обходить западные санкции России помогают Китай и Турция.

В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что среди дружественных к стране государств существуют помогающие РФ обходить санкции, однако глава государства не указал никаких названий.

В июне Зеленский заявил об усталости от действий стран НАТО, помогающих России обходить западные санкции. Он подчеркнул, что это позволяет агрессору производить больше ракет для атак по Украине, и этим Москва делает Киев и его союзников "болванами".

Отметим, в этом же месяце в Госдепе США информировали, что РФ вернула на довоенный уровень импорт западных микрочипов и электроники, которые ей нужны для продолжения войны против Украины.

Так, в ракетах, которыми россияне нанесли удар по Одессе в ночь на 14 июня, были обнаружены составляющие западного производства.

Украина будет бороться со странами, которые обходят санкции против России - громкое заявление Зеленского

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