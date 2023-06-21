Новая порция санкций для России: послы ЕС согласовали 11-й пакет ограничений

В частности, ограничения направлены на противодействие обходу Россией уже введенных санкций.
Послы стран-членов Евросоюза согласовали 21 июня 11-й пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против россии. Пакет содержит меры, направленные на противодействие обходу санкций и индивидуальные ограничения. Часть санкционных шагов предлагала группа Макфола-Ермака", – говорится в заявлении руководителя ОП.
Согласование нового санкционного пакета поздравила в Сети президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Это нанесет еще один удар по военной машине Путина усилением экспортных ограничений, нацеленных на поддерживающие Кремль организации".
Она добавила, что инструмент Евросоюза против обхода санкций не позволит стране-агрессору получить подсанкционные товары.
Напомним, в конце мая ЕС заблокировал активы Центробанка РФ более чем на 200 млрд евро и заморозил 24,1 млрд евро частных активов российских физических и юридических лиц, попавших под санкции.
Санкции против России
Ранее анонсировалось, что 11-й пакет санкций против РФ будет затрагивать, прежде всего, третьи страны, помогающие Москве обходить ограничения, в том числе иранские и китайские компании.
Отметим, что Еврокомиссия еще осенью 2022 года отчитывалась, что обходить западные санкции России помогают Китай и Турция.
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