Новая преграда на пути в ЕС: Будапешт выступил против ускоренных переговоров с Украиной

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр публично выразил сомнения в возможности срочного открытия остальных переговорных кластеров с Киевом. Он поделился этой позицией с журналистами непосредственно перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Позиция Венгрии и разногласия в Евросоюзе

Петер Мадьяр подчеркнул, что его страна полностью удовлетворена решением Совета ЕС об успешном открытии первого кластера с Украиной. В то же время он считает крайне противоречивой идею относительно безотлагательного начала переговоров по всем другим направлениям. Глава венгерского правительства отметил, что подобные предостережения есть и у некоторых других европейских государств.

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«В ЕС есть те, кто хочет открыть все кластеры немедленно. Есть те, кто хочет открыть только два кластера. А я напоминаю, что мы только что открыли первый кластер, и чернила еще не высохли», — заявил он.

Процедурные мотивы и сигналы для Балкан

Венгерский премьер выразил глубокую уверенность, что слишком стремительное продвижение по переговорному треку с Киевом «будет очень плохим знаком для стран Западных Балкан». Среди балканских государств только Сербия еще не открыла абсолютно все переговорные главы для своего евроинтеграционного вступления.

Политик не стал выдвигать никаких конкретных условий в адрес Украины, а лишь объяснил свой скептицизм чисто процедурными мотивами. Он не озвучил позицию Венгрии в случае голосования, сосредоточившись исключительно на скорости принятия европейских решений.

Напомним, Киев преодолел одно из главных препятствий на пути в ЕС. Новое венгерское правительство поддержало открытие первого кластера переговоров по евроинтеграции Украины.

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