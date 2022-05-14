Новая президентка Венгрии поддержала Украину и озвучила обновленную позицию Будапешта по поводу войны

Новая президентка Венгрии Каталина Новак озвучила обновленную позицию страны по войне России против Украины.

С соответственной речью Новак выступила во время своей инаугурации 14 мая.

Об этом пишет Telex.

Новая президентка Венгрии назвала 10 пунктов, в которых изложила позицию по российскому вторжению и отношению к Украине:

Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство.

Мы навсегда скажем "нет" всем усилиям восстановить Советский Союз.

Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.

Мы требуем расследования и наказания по военным преступлениям.

Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в рамках ЕС и НАТО, но, если этого захотят венгерские интересы, мы скажем нет.

Ни при каких обстоятельствах мы не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы.

Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.

Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем ущерб, причиненный российскому агрессору.

Мы рады быть посредником между сторонами войны.

Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.

Напомним, ранее Венгрия поддержит нефтяное эмбарго, если оно будет касаться только нефти, которая перевозится кораблями. В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что транзита по трубопроводу эмбарго не должно затронуть.

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