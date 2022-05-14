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Новая президентка Венгрии поддержала Украину и озвучила обновленную позицию Будапешта по поводу войны

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Новая президентка Венгрии поддержала Украину и озвучила обновленную позицию Будапешта по поводу войны

Фото: Сайт президента Венгрии

Новая президентка Венгрии Каталина Новак озвучила обновленную позицию страны по войне России против Украины.

С соответственной речью Новак выступила во время своей инаугурации 14 мая.

Об этом пишет Telex.

Новая президентка Венгрии назвала 10 пунктов, в которых изложила позицию по российскому вторжению и отношению к Украине:

  • Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство.
  • Мы навсегда скажем "нет" всем усилиям восстановить Советский Союз.
  • Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.
  • Мы требуем расследования и наказания по военным преступлениям.
  • Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в рамках ЕС и НАТО, но, если этого захотят венгерские интересы, мы скажем нет.
  • Ни при каких обстоятельствах мы не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы.
  • Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.
  • Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем ущерб, причиненный российскому агрессору.
  • Мы рады быть посредником между сторонами войны.
  • Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.

Напомним, ранее Венгрия поддержит нефтяное эмбарго, если оно будет касаться только нефти, которая перевозится кораблями. В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что транзита по трубопроводу эмбарго не должно затронуть.

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