Новая президентка Венгрии поддержала Украину и озвучила обновленную позицию Будапешта по поводу войны

Новая президентка Венгрии Каталина Новак озвучила обновленную позицию страны по войне России против Украины.
С соответственной речью Новак выступила во время своей инаугурации 14 мая.
Об этом пишет Telex.
Новая президентка Венгрии назвала 10 пунктов, в которых изложила позицию по российскому вторжению и отношению к Украине:
- Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство.
- Мы навсегда скажем "нет" всем усилиям восстановить Советский Союз.
- Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.
- Мы требуем расследования и наказания по военным преступлениям.
- Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в рамках ЕС и НАТО, но, если этого захотят венгерские интересы, мы скажем нет.
- Ни при каких обстоятельствах мы не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы.
- Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.
- Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем ущерб, причиненный российскому агрессору.
- Мы рады быть посредником между сторонами войны.
- Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.
Напомним, ранее Венгрия поддержит нефтяное эмбарго, если оно будет касаться только нефти, которая перевозится кораблями. В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что транзита по трубопроводу эмбарго не должно затронуть.
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