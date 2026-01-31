"Новая реальность" для Путина: что заставило Россию сесть за стол переговоров с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент РФ Владимир Путин / © ТСН

Делегации Украины, России и Соединенных Штатов Америки в воскресенье, 1 февраля, продолжат трехсторонние переговоры в Абу-Даби на фоне ухудшения экономической ситуации в стране-агрессоре.

Именно "новая экономическая реальность" и угроза коллапса бюджета заставили Владимира Путина искать дипломатического выхода из войны, объясняет авторитетное американское издание The New York Times.

Нефтяной крах: почему бюджет пуст

Главной причиной изменения риторики Москвы стало резкое падение доходов от продажи нефти и газа, которые в прошлом году сократились почти на четверть. На российскую нефтяную отрасль одновременно повлияли три фактора:

Глобальное перенасыщение рынка: страны ОПЕК увеличили добычу, что сбило мировые цены. Жесткие санкции США: в октябре президент Дональд Трамп ввел санкции против компаний "Роснефть" и Lukoil, а также усилил охоту на "теневой флот". Украинские удары: системные атаки дронов на российские НПЗ и танкеры в Черном и Средиземном морях создали дефицит горючего.

Цифры свидетельствуют о кризисе: в декабре средняя цена российской нефти упала до $39 за баррель , хотя еще в августе она составила $57. Покупатели теперь требуют больших скидок за риски.

Экономика войны трещит

Война стоит России около $170 миллиардов в год , что составляет 30% всего годового бюджета. Ранее Кремль покрывал эти расходы сверхприбылями, но сейчас источники финансирования иссякают. Дефицит бюджета в 2025 году достиг $72 млрд , что стало самым высоким показателем с 2009 года. Правительство вынуждено повышать налоги для бизнеса и населения, что вызывает недовольство внутри страны.

«Единственный фактор, который может изменить ситуацию, – это экономическое давление на Россию. У России должны закончиться деньги, чтобы война начала заканчиваться», — приводит издание слова президента Украины Владимира Зеленского.

Эксперты отмечают, что понимание неизбежности экономического кризиса вынудило российскую делегацию сесть за стол переговоров в ОАЭ, несмотря на предыдущие отказы.

Напомним, по мнению Романа Костенко, несмотря на активизацию дипломатических процессов, Россия не демонстрирует реальную готовность к завершению боевых действий. Кремль же использует тактику затягивания времени, постоянно выдвигая новые условия и имитируя переговорный процесс.