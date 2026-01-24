Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

В 2026 году запланированы четыре встречи между президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином, и именно эти переговоры будут оказывать решающее влияние на будущую архитектуру мировой безопасности.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил политический эксперт, бывший секретарь польской делегации в парламентскую ассамблею НАТО и эксчлен правительства Польши Петр Кульпа.

По его словам, нынешняя политика Трампа во многом восходит к логике, которую ранее демонстрировал Путин.

«В общем, то, что делает Трамп, вписывается в философию, которую нам уже показывал Путин. Здесь даже просматриваются исторические параллели — в частности, заявления о том, что права Дании на Гренландию якобы связаны с какими-то кораблями», — отметил Кульпа.

Аналитик подчеркнул, что подобные аргументы не имеют под собой реальной основы.

«Мы тоже можем вспоминать корабли, о которых говорит Трамп, но тогда еще не существовало США. Триста лет назад появилась только Россия. Средневековые права США на Гренландию такие же, как и средневековые права Путина на Киевскую Русь. Нет никакой связи — это не их наследие и не их права», — пояснил он.

По мнению Кульпы, подобная риторика есть не что иное, как информационный шум, звучащий одновременно и из Москвы, и из Вашингтона.

«Это откровенный бред, который сегодня звучит как из Москвы, так и из Вашингтона. В общем, я рассматриваю то, что происходит, как процесс силовых переговоров», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ключевыми станут именно контакты на самом высоком уровне между США и Китаем.

«Продолжающиеся переговоры — это подготовка к встречам Трампа и товарища Си. В 2026 году таких встреч будет четыре, и именно они ответят, как будет поделен мир, какой станет новая система безопасности», — сказал Кульпа.

По его словам, тогда станет понятно, какова будет природа будущих конфликтов.

«Мы увидим, будет ли война вообще, или она примет кинетический характер, или все ограничится экономической холодной войной, которую мир уже знает из прошлого», — отметил аналитик.

В то же время, он обратил внимание, что в глобальном треугольнике США — Европа — Китай самым слабым звеном остается Москва.

Отдельно Кульпа отметил рост роли Украины в системе европейской безопасности.

Аналитик отметил, что решающим фактором становится военная интеграция Европы и Украины, без которой континентальная безопасность уже невозможна.

«Экономические проблемы и та растяжка, в которой сегодня оказалась Россия, для нее разрушительны. У России заканчиваются деньги», — отметил он.

В то же время, по словам эксперта, у Украины есть мощная поддержка со стороны Европы.

«Украина опирается на поддержку Европы — самого богатого экономического пространства в мире. Военная интеграция Европы и Украины уже прошла. Сегодня нет европейской безопасности без Украины», — подчеркнул Кульпа.

Он привел и конкретные цифры, которые, по его мнению, подтверждают этот тезис.

«Из 220 бригад в Европе — 120 украинские, а их боевую способность оценивают на уровне 180. Фактически Украина является центром силы во времена, когда сила становится единым законом», — сказал эксперт.

Кульпа добавил, что роль Украины не ограничивается только численностью армии.

«Украина — это не только реальная армия, но и технологии дроноцентрической войны. Именно на этой основе можно выстроить систему безопасности всего континента, ведь дроны — крылатые и баллистические ракеты и даже космическое измерение», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах с участием украинской, американской и российской делегаций.

Мы ранее информировали, что Reuters раскрыл договоренности Трампа и Путина по Украине.