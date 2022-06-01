Новая стратегия Путина на Донбассе чревата последствиями для всей Европы — МИД Германии

После неудач под Киевом, Харьковом и Черниговом Путин направил усилия по захвату Донбасса.
Если российские войска там закрепятся – это может угрожать миру в Европе.
Такое мнение высказала глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает DW.
Новая стратегия Владимира Путина на Донбассе чревата опасными последствиями для всей Европы, предостерегла глава МИД в эфире программы Brennpunkt общественно-правового телеканала ARD.
По ее словам, после неудачи в начале вторжения, когда Путин рассчитывал быстро нанести поражение Украине, он перенаправил усилия на захват Донбасса.
"Если это удастся и войска РФ закрепятся в регионе, мира в Европе не будет, а Кремль воспользуется возможностью для перегруппировки своих сил. Чтобы предотвратить такой сценарий, необходимо продолжать поддержку Украины", — сказала Бербок.
Напомним, что в ЕС и США разворачивается информационная спецоперация РФ. На стороне Путина уже играют Италия, Франция, Германия и Венгрия. В США она тоже имеет успех, но частичный.
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