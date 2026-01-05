ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
512
Время на прочтение
2 мин

Новая тактика: Зеленский объяснил, что сменит Федоров в Минобороны

Зеленский объяснил, почему Федоров переходит в Минобороны и поручил ему представить план технологического прорыва на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Новая тактика: Зеленский объяснил, что сменит Федоров в Минобороны

© Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с Михаилом Федоровым, который вместо Минцифры должен возглавить Минобороны формат работы на новой должности.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

«Главный принцип — технологичность нашей обороны должна сохранять жизнь наших воинов. Россия в этой войне имеет одно значительное преимущество, а именно возможность подавлять масштаб ударов, масштаб штурмов на Украину. Мы должны и должны соответствовать более активному применению технологий, более быстрому развитию новых видов оружия, новой тактике», — отметил президент.

Зеленский заметил, что с начала полномасштабной войны Минцифры было и остается активным источником инноваций в сфере обороны Украины. Это касается развития рынка производителей оружия, применения дронов и современной связи.

Глава государства заверил, что Украина абсолютно отдана дипломатии и стремится закончить как можно быстрее эту войну. Но Россия затягивает агрессию. Поэтому следует противодействовать этому благодаря большей технологичности и трансформации сферы обороны.

В свою очередь Михаил Федоров пообещал через неделю представить необходимые проекты решений.

Зеленский выразил надежду, что в парламенте поддержат назначение Федорова в Минобороны.

«Сегодня Михаил доложил о том, как уже реализуются разные направления модернизации сферы обороны Украины. Технологические решения уже действуют. В частности, за декабрь 2025 верифицировано и подтверждено на видео уже 35 тысяч уничтоженных оккупантов, за ноябрь было 30 тысяч подтвержденных поражений, за октябрь было 26 тысяч поражений. Очевидно, что технологии работают эффективно. Четко увеличивается поставка дронов в войска. Готовим наши новые особые форматы усиления дроновой составляющей нашей защиты», — подытожил президент.

/ © Офис президента Украины

© Офис президента Украины

Напомним, что президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Фёдорову стать новым министром обороны Украины.

Денис Шмигаль, только с июля 2025 года в должности главы Минобороны, получил предложение от президента возглавить Минэнерго.

Ранее Зеленский назначил нового главу ОП вместо уволенного Андрея Ермака. Им стал теперь уже бывший глава ГУР Кирилл Буданов.

Дата публикации
Количество просмотров
512
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie