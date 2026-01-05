Новая тактика: Зеленский объяснил, что сменит Федоров в Минобороны

© Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с Михаилом Федоровым, который вместо Минцифры должен возглавить Минобороны формат работы на новой должности.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

«Главный принцип — технологичность нашей обороны должна сохранять жизнь наших воинов. Россия в этой войне имеет одно значительное преимущество, а именно возможность подавлять масштаб ударов, масштаб штурмов на Украину. Мы должны и должны соответствовать более активному применению технологий, более быстрому развитию новых видов оружия, новой тактике», — отметил президент.

Зеленский заметил, что с начала полномасштабной войны Минцифры было и остается активным источником инноваций в сфере обороны Украины. Это касается развития рынка производителей оружия, применения дронов и современной связи.

Глава государства заверил, что Украина абсолютно отдана дипломатии и стремится закончить как можно быстрее эту войну. Но Россия затягивает агрессию. Поэтому следует противодействовать этому благодаря большей технологичности и трансформации сферы обороны.

В свою очередь Михаил Федоров пообещал через неделю представить необходимые проекты решений.

Зеленский выразил надежду, что в парламенте поддержат назначение Федорова в Минобороны.

«Сегодня Михаил доложил о том, как уже реализуются разные направления модернизации сферы обороны Украины. Технологические решения уже действуют. В частности, за декабрь 2025 верифицировано и подтверждено на видео уже 35 тысяч уничтоженных оккупантов, за ноябрь было 30 тысяч подтвержденных поражений, за октябрь было 26 тысяч поражений. Очевидно, что технологии работают эффективно. Четко увеличивается поставка дронов в войска. Готовим наши новые особые форматы усиления дроновой составляющей нашей защиты», — подытожил президент.

© Офис президента Украины

Напомним, что президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Фёдорову стать новым министром обороны Украины.

Денис Шмигаль, только с июля 2025 года в должности главы Минобороны, получил предложение от президента возглавить Минэнерго.

Ранее Зеленский назначил нового главу ОП вместо уволенного Андрея Ермака. Им стал теперь уже бывший глава ГУР Кирилл Буданов.