ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
387
Время на прочтение
2 мин

Новая власть Венгрии взялась за решение Орбана по Украине: о чем идет речь

В Будапеште пересмотрели политику по украинским средствам массовой информации.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Виктор Орбан.

Виктор Орбан. / © Associated Press

В Венгрии приняли решение об отмене запрета на ряд украинских медиа. Ее в 2025-м ввело правительство тогдашнего премьера Виктора Орбана.

Об этом сообщил министр социальных отношений и культуры Венгрии Золтан Тарр.

Решение партии «Фидес» по блокированию украинских медиаресурсов он назвал «самовольным». Заметим, действия правительства Орбана тогда стали ответом Украинцев на ограничение доступа к отдельным венгерским изданиям, которые распространяли российскую пропаганду и кремлевские нарративы.

«Нельзя смешивать медиа, распространяющие российскую пропаганду, с реальной независимой прессой ни в пределах Венгрии, ни на международном уровне. Предыдущее правительство, уже потерявшее власть, постоянно усугубляло разногласия, и блокирование этих изданий также не преследовало никакой другой цели», — говорится в заявлении.

По словам венгерского министра, принятое действующим правительством решение направлено на улучшение добрососедских отношений между странами и обеспечение доступа к информации для украинского меньшинства в Венгрии и украинских переселенцев.

«Это общее национальное дело. Двигаясь по этому пути и опираясь на нашу предыдущую историческую договоренность, за несколько недель мы достигли большего, чем устраненное правительство за 16 лет», — пояснил министр.

Отмечается, что Будапешт обсудил отмену запрета с представительницей украинского национального меньшинства Лилианой Грексой.

Отношения Венгрии и Украины — последние новости

На днях премьер Петер Мадяр вычеркнул ускоренное вступление Украины из декларации ЕС. Он подчеркнул, что лично инициировал это «непростое» решение, несмотря на сопротивление других участников.

Известно, что в Венгрии проведут расследование в связи с действиями отдельных органов венгерской власти по захвату украинских инкассаторов и средств Ощадбанка 5 марта этого года. Речь идет о следствии в Национальной налоговой и таможенной администрации, Центре борьбы с терроризмом и т.д.

Ранее Будапешт ввел ограничения речь идет об импорте сельскохозяйственной продукции из Украины. В частности, пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, муки, мясо птицы, яиц и т.д.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
387
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie