Новая власть Венгрии взялась за решение Орбана по Украине: о чем идет речь

Виктор Орбан. / © Associated Press

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В Венгрии приняли решение об отмене запрета на ряд украинских медиа. Ее в 2025-м ввело правительство тогдашнего премьера Виктора Орбана.

Об этом сообщил министр социальных отношений и культуры Венгрии Золтан Тарр.

Решение партии «Фидес» по блокированию украинских медиаресурсов он назвал «самовольным». Заметим, действия правительства Орбана тогда стали ответом Украинцев на ограничение доступа к отдельным венгерским изданиям, которые распространяли российскую пропаганду и кремлевские нарративы.

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«Нельзя смешивать медиа, распространяющие российскую пропаганду, с реальной независимой прессой ни в пределах Венгрии, ни на международном уровне. Предыдущее правительство, уже потерявшее власть, постоянно усугубляло разногласия, и блокирование этих изданий также не преследовало никакой другой цели», — говорится в заявлении.

По словам венгерского министра, принятое действующим правительством решение направлено на улучшение добрососедских отношений между странами и обеспечение доступа к информации для украинского меньшинства в Венгрии и украинских переселенцев.

«Это общее национальное дело. Двигаясь по этому пути и опираясь на нашу предыдущую историческую договоренность, за несколько недель мы достигли большего, чем устраненное правительство за 16 лет», — пояснил министр.

Отмечается, что Будапешт обсудил отмену запрета с представительницей украинского национального меньшинства Лилианой Грексой.

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Отношения Венгрии и Украины — последние новости

На днях премьер Петер Мадяр вычеркнул ускоренное вступление Украины из декларации ЕС. Он подчеркнул, что лично инициировал это «непростое» решение, несмотря на сопротивление других участников.

Известно, что в Венгрии проведут расследование в связи с действиями отдельных органов венгерской власти по захвату украинских инкассаторов и средств Ощадбанка 5 марта этого года. Речь идет о следствии в Национальной налоговой и таможенной администрации, Центре борьбы с терроризмом и т.д.

Ранее Будапешт ввел ограничения — речь идет об импорте сельскохозяйственной продукции из Украины. В частности, пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, муки, мясо птицы, яиц и т.д.

Дата публикации 12:30, 13.06.26 Количество просмотров 48 Официально! Украина ждала этого годами! Первый кластер переговоров с ЕС!

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