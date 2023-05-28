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Новая война на Ближнем Востоке: почему конфликт "Талибана" и Ирана выгоден Украине

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Новая война на Ближнем Востоке: почему конфликт "Талибана" и Ирана выгоден Украине

Между боевиками "Талибана" и Ираном произошел вооруженный конфликт. Фото: из открытых источников.

Талибы снова спровоцировали конфликт на границе с Ираном.

В субботу, 27 мая, на границе Ирана и Афганистана произошла стрельба, в результате которой погибли и были ранены военнослужащие. Между боевиками "Талибана" и Ираном произошел вооруженный конфликт на фоне спора по поводу прав на водные ресурсы.

Об этом пишет AP.

Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что пограничный переход Милак с Афганистаном, который является основным торговым маршрутом, был закрыт до последующих сообщений из-за перестрелки.

На видео, опубликованном в Сети, видно, как иранские войска стреляют из миномета, а также как талибы стреляют из пулеметов американского производства по иранскому пограничному залогу. Другие бойцы "Талибана" передвигались по бронетехнике, вероятно, оставленной силами НАТО.

Один из лидеров "Талибана" Абдулхамид Хорасани в видеообращении предупредил, что группировка будет воевать против иранцев "с большей страстью", чем против сил США.

"Мы скоро завоюем Иран, если лидеры Талибана дадут зеленый свет джихаду", – сказал он.

Почему обострился конфликт между "Талибаном" и Ираном

Столкновение произошло после того, как президент Ирана Ибрагим Раиси в начале мая предупредил талибов не нарушать права Ирана на воду в реке Гильменд. Иран обвиняет "Талибан" в нарушении договора 1973 года, что якобы ограничили поток воды из реки Гильменд в иранские восточные районы. Талибы отвергли эти обвинения и открыли огонь по контрольно-пропускному пункту Сасоли.

Гильменд протекает от афганских гор до иранской провинции Систан, где впадает в регулярно высыхающее озеро. Сейчас провинция Систан переживает засуху и Иран обвиняет талибов в строительстве новых плотин на реке и перенаправлении воды.

Талибан захватил Афганистан в августе 2021 года, когда войска США и НАТО покинули страну после 20 лет войны. Хотя Иран прямо не признает правительство Талибана, оно поддерживает отношения с новыми правителями Афганистана. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Талибана Амир Хан Муттаки 27 мая встретился с иранским послом в Афганистане, чтобы обсудить права на воду в реке Гильменд. Агентство IRNA подтвердило факт встречи, заявив, что "вопросы между двумя странами будут лучше решаться путем диалога".

Как конфликт "Талибана" и Ирана выгоден Украине

В 2015 году Россия начала косвенную поддержку боевиков "Талибана", целью которой было вытеснение США из региона.

Об этом пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Уже в 2016 году Россия развернула масштабную финансовую и военную поддержку талибов, отправляя им оружие через Таджикистан. В частности, для этого использовались совместные учения Таджикистана и России.

После проведения военных учений, российские подразделения вблизи афганской границы просто оставляли боеприпасы, оружие и даже технику, которые беспрепятственно забирали талибы. Таким образом, Россия обеспечивала талибов оружием в течение нескольких лет.

Далее Кремль развернул кампанию по легитимизации террористической группировки "Талибан" в качестве политической силы.

Боевики террористической организации Талибан даже взяли под охрану российское посольство в Кабуле в 2021 году.

Однако уже 22 сентября 2021 года в российском Екатеринбурге задерживают первых сторонников "Талибана", готовивших серию терактов на территории РФ, а на границе Таджикистана и не только начались провокации со стороны "Талибана".

По мнению Коваленко, именно вовлечение Ирана в неожиданный конфликт и даже войну против такого противника, как Талибан, может серьезно отвлечь Тегеран от его военного сотрудничества с Россией (Иран поставляет России дроны для ударов по Украине – ред).

"Вот уже более полугода мы дискутируем об возмездии Ирана, за его поддержку России и, по сути, участие в убийстве украинцев. И, какой бы это ни выглядел странно, но "помощь" в вопросе возмездия пришла оттуда, откуда никто не ожидал Разумеется, пока рано говорить о перспективах, но все же, эта история – очередное доказательство того, что в России не учатся даже на собственных ошибках. проиграет на глобальной арене", — резюмировал эксперт.

Напомним, у Зеленского назвали конкретные условия для переговоров с Россией.

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Дата публикации
Просмотры
4529
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