Новая война на Ближнем Востоке: почему конфликт "Талибана" и Ирана выгоден Украине

В субботу, 27 мая, на границе Ирана и Афганистана произошла стрельба, в результате которой погибли и были ранены военнослужащие. Между боевиками "Талибана" и Ираном произошел вооруженный конфликт на фоне спора по поводу прав на водные ресурсы.

Об этом пишет AP.

Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что пограничный переход Милак с Афганистаном, который является основным торговым маршрутом, был закрыт до последующих сообщений из-за перестрелки.

İran ile Taliban arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. pic.twitter.com/i0ESzQX0Zj — 3. Dünya Savaşı (@ww3mediaa) May 28, 2023

На видео, опубликованном в Сети, видно, как иранские войска стреляют из миномета, а также как талибы стреляют из пулеметов американского производства по иранскому пограничному залогу. Другие бойцы "Талибана" передвигались по бронетехнике, вероятно, оставленной силами НАТО.

Один из лидеров "Талибана" Абдулхамид Хорасани в видеообращении предупредил, что группировка будет воевать против иранцев "с большей страстью", чем против сил США.

"Мы скоро завоюем Иран, если лидеры Талибана дадут зеленый свет джихаду", – сказал он.

Почему обострился конфликт между "Талибаном" и Ираном

Столкновение произошло после того, как президент Ирана Ибрагим Раиси в начале мая предупредил талибов не нарушать права Ирана на воду в реке Гильменд. Иран обвиняет "Талибан" в нарушении договора 1973 года, что якобы ограничили поток воды из реки Гильменд в иранские восточные районы. Талибы отвергли эти обвинения и открыли огонь по контрольно-пропускному пункту Сасоли.

Taliban обsadil иранскую vojenskou základню в provincii Nimrúz. https://t.co/fc8kQHvJ96 pic.twitter.com/xv2iUnn37t Опубликовано в Lukáš Eršil (@lukasersil) 28 мая 2023

Гильменд протекает от афганских гор до иранской провинции Систан, где впадает в регулярно высыхающее озеро. Сейчас провинция Систан переживает засуху и Иран обвиняет талибов в строительстве новых плотин на реке и перенаправлении воды.

Талибан захватил Афганистан в августе 2021 года, когда войска США и НАТО покинули страну после 20 лет войны. Хотя Иран прямо не признает правительство Талибана, оно поддерживает отношения с новыми правителями Афганистана. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Талибана Амир Хан Муттаки 27 мая встретился с иранским послом в Афганистане, чтобы обсудить права на воду в реке Гильменд. Агентство IRNA подтвердило факт встречи, заявив, что "вопросы между двумя странами будут лучше решаться путем диалога".

Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi sonrası, Taliban'nın Amerikan askerlerinden “ganimet olarak elde ettiği tüm ağır silah ve teçhizatı” İran sınırına taşıyor.



Türkiye'ye kaçak yollardan giren milyonlarca Afganistan/Pakistan/Suriyeli sığınmacılardan sonra, çok yakında… pic.twitter.com/d3eq4dLeyz — Ateist TV (@Ateist_TV) May 28, 2023

Как конфликт "Талибана" и Ирана выгоден Украине

В 2015 году Россия начала косвенную поддержку боевиков "Талибана", целью которой было вытеснение США из региона.

Об этом пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Уже в 2016 году Россия развернула масштабную финансовую и военную поддержку талибов, отправляя им оружие через Таджикистан. В частности, для этого использовались совместные учения Таджикистана и России.

После проведения военных учений, российские подразделения вблизи афганской границы просто оставляли боеприпасы, оружие и даже технику, которые беспрепятственно забирали талибы. Таким образом, Россия обеспечивала талибов оружием в течение нескольких лет.

Далее Кремль развернул кампанию по легитимизации террористической группировки "Талибан" в качестве политической силы.

Боевики террористической организации Талибан даже взяли под охрану российское посольство в Кабуле в 2021 году.

Однако уже 22 сентября 2021 года в российском Екатеринбурге задерживают первых сторонников "Талибана", готовивших серию терактов на территории РФ, а на границе Таджикистана и не только начались провокации со стороны "Талибана".

По мнению Коваленко, именно вовлечение Ирана в неожиданный конфликт и даже войну против такого противника, как Талибан, может серьезно отвлечь Тегеран от его военного сотрудничества с Россией (Иран поставляет России дроны для ударов по Украине – ред).

"Вот уже более полугода мы дискутируем об возмездии Ирана, за его поддержку России и, по сути, участие в убийстве украинцев. И, какой бы это ни выглядел странно, но "помощь" в вопросе возмездия пришла оттуда, откуда никто не ожидал Разумеется, пока рано говорить о перспективах, но все же, эта история – очередное доказательство того, что в России не учатся даже на собственных ошибках. проиграет на глобальной арене", — резюмировал эксперт.

Напомним, у Зеленского назвали конкретные условия для переговоров с Россией.

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