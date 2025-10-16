- Дата публикации
Новая война на горизонте: Финляндия предупреждает о "второй фазе" агрессии Кремля
Финляндия видит подготовку России к новой агрессии.
Российская Федерация наращивает войска вблизи границ Евросоюза и готовится ко второй фазе военной агрессии.
Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен на полях заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе, сообщает CNN.
По его словам, даже после окончания войны в Украине Россия все еще будет представлять угрозу Европе.
"Россия действительно наращивает военные усилия для второй фазы своей потенциальной агрессии. После войны в Украине для НАТО существуют реальные угрозы", - заявил он.
Хякканен указал на модернизацию войск России и наращивание войск "близ наших границ" как на признаки этого.
Напомним, аналитики ISW сообщали о том, что Кремль возрождает миф о "русском мире" в Латвии. Кремлевские чиновники продолжают применять к странам Балтии те нарративы, которые использовали для оправдания своих вторжений в бывшие советские республики за последние три десятилетия.