Новая война на горизонте: Финляндия предупреждает о "второй фазе" агрессии Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

Российская Федерация наращивает войска вблизи границ Евросоюза и готовится ко второй фазе военной агрессии.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен на полях заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе, сообщает CNN.

По его словам, даже после окончания войны в Украине Россия все еще будет представлять угрозу Европе.

"Россия действительно наращивает военные усилия для второй фазы своей потенциальной агрессии. После войны в Украине для НАТО существуют реальные угрозы", - заявил он.

Хякканен указал на модернизацию войск России и наращивание войск "близ наших границ" как на признаки этого.

Напомним, аналитики ISW сообщали о том, что Кремль возрождает миф о "русском мире" в Латвии. Кремлевские чиновники продолжают применять к странам Балтии те нарративы, которые использовали для оправдания своих вторжений в бывшие советские республики за последние три десятилетия.