Новая встреча в Эр-Рияде завершилась: Умеров о ключевых результатах переговоров

Стороны договорились установить безопасность судоходства в Черном море и "ввести договоренности" о запрете ударов по энергетической инфраструктуре.

Украина и Соединенные Штаты Америки провели двусторонние технические консультации в Рияде (Саудовская Аравия).

О результатах переговоров рассказал министр обороны Рустем Умеров, являвшийся их участником.

По его словам, консультации были сосредоточены на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также на освобождении и возвращении украинских пленных и детей.

Ключевые результаты

1. Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

"Перемещение Россией своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины", — пояснил Умеров позицию украинской стороны.

Если РФ нарушит эти обязательства, у Украины будет полное право реализовывать право на самозащиту, подчеркнул министр.

2. Все стороны договорились внедрить договоренности о полном запрещении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

3. Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечения поддержки внедрения энергетической и морской договоренностей.

4. Все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и продолжительного мира.

5. США подтвердили свою поддержку посредством осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильственно вывезенных украинских детей.

"Для эффективного внедрения договоренностей важно проведение как можно скорее дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей", — подытожил глава Минобороны.

Ранее в Белом доме сообщили, что США и Украина достигли договоренностей по энергетике и Черному морю.

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