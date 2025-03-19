Новая встреча в Саудовской Аравии: Зеленский сообщил, кто поедет от Украины

На следующую встречу в Саудовской Аравии, где будет обсуждаться частичное прекращение огня, Украина отправит свою техническую команду. Это будет не дипломатическая встреча.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Следующая встреча в Саудовской Аравии — имеется в виду, если мы будем говорить о частичном прекращении огня, например относительно инфраструктуры, энергетики и т.п., а также будет обсуждаться безопасность судоходства — это будет техническая команда, которая разбирается. С нашей стороны точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются очень глубоко в портовой инфраструктуре и в другой гражданской инфраструктуре", – рассказал глава государства.

"То есть это технический уровень. Это не совсем та дипломатическая встреча, которая уже была. Хотя я не исключаю и продолжения в таком формате", – уточнил он.

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Зеленский сказал, что такая команда уже готова и работает ежедневно, потому что Россия ежедневно наносит удары.

Напомним, после того, как президент России Владимир Путин согласился на 30-дневное частичное прекращение огня (только по ударам по энергетике и инфраструктуре), спецпредставитель президента США Стив Уиткофф анонсировал встречу американской и российской делегаций в Саудовской Аравии, чтобы обсудить детали.