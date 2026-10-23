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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Новая встреча Зеленского и Мадяра под вопросом: что происходит

После встречи в Брюсселе стороны обсудили возможность переговоров.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Зеленский и Петер Мадяр.

Владимир Зеленский и Петер Мадяр. / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр сомневается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Будапешт на торжестве по случаю 70-летия Венгерской революции 1956-го.

Об этом он заявил в одном из интервью, сообщает Euronews.

По словам Мадяра, Зеленский получил приглашение на мероприятия. Впрочем, он не ожидает приезд украинского лидера. В то же время, диктатор России Владимир Путин приглашение не получал.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил Euronews, что Зеленский был приглашен в Будапешт на торжества. Впрочем, воспользуется ли украинский президент приглашением, пока неизвестно.

«Мы получили приглашение. 23 октября состоится мероприятие по случаю 70-летия Венгерской революции. Президент Украины получил приглашение присутствовать. Увидим», — подчеркивал представитель ОП.

В то же время, после встречи на саммите ЕС Мадяр и Зеленский заявили о готовности продолжить контакты. Венгерский премьер предложил два возможных сценария: он может приехать в Киев, откуда вместе с Зеленским отправится в Берегово, или украинский президент посетит Будапешт, и оттуда они вместе поедут в этот город на Закарпатье.

Первые переговоры Зеленского и Мадяра

Издание отмечает, что после встречи на саммите ЕС в Брюсселе 16 октября, где Мадяр и Зеленский встретились впервые, лидера заявили о готовности продолжить контакты. В частности, венгерский премьер выразил свою «полную солидарность» с Украиной, продолжающей борьбу с вторжением России.

По его словам, стороны договорились продолжить переговоры на уровне министров, в том числе по положению национальных меньшинств в обеих странах. В частности, премьер-министр выразил благодарность Верховной Раде за решение, которым официально признаны преступления против венгров Закарпатья в 1944–1946 годах, связанные с принудительным трудом и массовыми депортациями.

Мадяр добавил, что Киев и Будапешт считают, что «в интересах обеих стран построить новый фундамент для наших политических и экономических отношений».

Отношения Венгрии и Украины — последние новости

После переговоров в Брюсселе Мадяр пошел навстречу Зеленскому и заявил о готовности разрешить транзит украинского зерна через территорию Венгрии в Западную Европу. Заметим, что из-за атак РФ транспортировка по Черному морю в настоящее время стала невозможной.

Отметим, в начале октября в ВРУ зарегистрировали законопроект №16119 об образовательных правах коренных народов и национальных меньшинств. Венгрия уже приветствовала появление документа. Отмечается, что украинский язык будет основным языком образовательного процесса, а в школах, где есть соответствующие классы или группы, позволят использовать языки национальных меньшинств.

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