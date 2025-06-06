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Новая встреча Зеленского и Трампа: где и когда может состояться
Во время визита в Вашингтон украинской делегации был сделан первый шаг к организации разговора двух лидеров.
На полях саммита «Большой семерки», который состоится 15-17 июня в Канаде, может состояться новая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире «1+1» в рамках телемарафона «Единые новости».
По его словам, визит украинской делегации во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко в США имел целью, в частности, и подготовку к этой встрече.
«Это был первый из важных шагов по подготовке этого разговора», — отметил Андрей Ермак.
Напомним, последняя встреча президентов Украины и США состоялась в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска. После нее Дональд Трамп сделал несколько заявлений относительно давления на главу Кремля Владимира Путина.