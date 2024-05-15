Новая встреча Зеленского с Байденом и подписание соглашения о безопасности: Блинкен назвал сроки

Безопасное соглашение между Украиной и США может быть подписано через несколько недель.

Украина и Соединенные Штаты могут подписать соглашение в сфере безопасности сроком на 10 лет уже в течение нескольких недель.

Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен сегодня, 15 мая, на брифине в Киеве.

По его словам, команды двух стран "продуктивно работают" над подписанием соглашения о безопасности и доходят уже до финализации текста.

Блинкен напомнил, что уже 32 страны провели или скоро проведут переговоры по подписанию подобных соглашений.

"Эти соглашения помогут Украине быть защищенной на десятилетие вперед и развивать свои собственные вооруженные силы, которые смогут сдерживать агрессию. Я надеюсь, что уже через несколько недель соглашение будет подписано", – сказал госсекретарь США.

Также Блинкен не исключил возможной встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Произойдет ли это на Саммите мира, он не уточнил.

"Мы будем там (на Саммите мира в Швейцарии. — Ред.) представлены. Пока мы ничего не можем объявить. Можем сказать, что работаем для того, чтобы этот саммит состоялся успешно. Это очень важная миссия, и мы хотим, чтобы она достигла своих результатов глобально", – рассказал госсекретарь.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что даты визитов в Украину никогда не объявляются заранее из-за безопасности.

"Но между президентом Зеленским и президентом Байденом установился доверительный диалог. И я уверен, что у них будет возможность предметно проговорить все вопросы и подписать это соглашение (о гарантиях безопасности – ред.)", — подытожил глава украинского МИД.

Вчера, во время выступления в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского, Блинкен уточнил, что согласно этому соглашению США будут поддерживать оборону и безопасность Украины в ряде крайне важных сфер – в частности, авиации, противовоздушной обороны и разминирования.

В частности, если после завершения войны на Украину снова кто-нибудь нападет, то Вашингтон "немедленно" будет сотрудничать с Киевом на самом высоком уровне, чтобы согласовать отражение угрозы. О прямом военном вмешательстве, как видим, речь не идет.

Ранее Энтони Блинкен прокомментировал возможность переговоров между Украиной и РФ. Также он ответил, может ли Украина наносить удары по РФ американским оружием.

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