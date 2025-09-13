- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
Новая ядерная доктрина КНДР и заявление США о дронах РФ в Польше: главные новости ночи 13 сентября 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
"Труба 3.0": россияне через газопровод проникают в Купянск
Ким Чен Ын объявил о разработке новой ядерной доктрины КНДР
Украинка получила сообщение от "Зеленского" из-за сбоя в Viber
Принц Гарри отведал любимые блюда принцессы Дианы в Украине
США пообещали защищать территории НАТО после подозрительной атаки дронов на Польшу