Новая ядерная доктрина КНДР и заявление США о дронах РФ в Польше: главные новости ночи 13 сентября 2025 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

КНДР

КНДР / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 сентября 2025 года:

  • "Труба 3.0": россияне через газопровод проникают в Купянск Читать дальше –>

  • Ким Чен Ын объявил о разработке новой ядерной доктрины КНДР Читать далее –>

  • Украинка получила сообщение от "Зеленского" из-за сбоя в Viber Читать далее –>

  • Принц Гарри отведал любимые блюда принцессы Дианы в Украине Читать далее –>

  • США пообещали защищать территории НАТО после подозрительной атаки дронов на Польшу Читать далее –>

