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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Новая Ялта" без участия Киева: чем опасна встреча Трампа, Си и Путина для Украины

Возможная встреча лидеров США, Китая и России напоминает сценарий Ялтинской конференции 1945 г., когда крупные государства договаривались о послевоенном устройстве Европы без участия многих стран, чьи интересы оказались под угрозой.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Геополитические шахматы

Трамп, Си и Путин готовятся к саммиту за закрытой дверью

Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин должны встретиться 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Украина и ряд европейских государств не будут участвовать в этих трехсторонних переговорах, что уже вызвало беспокойство из-за возможных договоренностей о международной безопасности без привлечения стран, которых они непосредственно касаются.

Об этом пишет The Guardian.

Почему возможную встречу называют новой Ялтой

Ялтинская конференция прошла в феврале 1945 года в Крыму. Тогда лидеры США, Великобритании и СССР Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин обсуждали послевоенное устройство Европы. Среди ключевых вопросов — будущее Польши, границы и сферы влияния. Страны, судьбу которых фактически определяли великие государства, за столом переговоров не представляли.

Теперь опасаются повторения подобного сценария, когда Вашингтон, Москва и Пекин могут согласовывать принципы нового мирового порядка без учета позиции Украины, стран Балтии и Восточной Европы. Президент Владимир Зеленский также предостерег от сценария «Ялта 2.0», при котором судьбу государств будут решать без их участия.

В Кремле не скрывают интереса к такой перспективе. Главный переговорщик России Владимир Мединский заявлял о необходимости создать новую систему безопасности в Европе, сравниваемую с Ялтой или Потсдамом. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возможную встречу шансом перейти от международной нестабильности к «стабилизации».

Чего хотят Трамп, Путин и Си Цзиньпин

У трех лидеров разные цели. Путин заинтересован в переговорах, которые могли бы привести к завершению войны против Украины на выгодных Москве условиях и закрепить за Россией статус одного из главных мировых держав.

Трамп, по сообщениям американской стороны, хочет обсудить сокращение ядерных арсеналов. Среди возможных тем называют войну в Иране. В то же время, американские чиновники не ожидают, что Украина станет предметом переговоров. По данным Associated Press, именно контроль над ядерным вооружением должен являться главной темой встречи. Но, как сообщает Reuters, окончательная повестка дня и формат переговоров еще согласовываются.

Си Цзиньпин оказался в непростой роли хозяина встречи. Китай стремится демонстрировать себя приверженцем международной стабильности, но не хочет портить отношения с Россией или обострять споры с Европой. Пекин рассматривает войну в Украине, прежде всего, как вопрос европейской безопасности и не спешит брать на себя роль посредника в конфликте.

Возможно ли новое разделение сфер влияния

Аналитики, которые цитирует The Guardian, по-разному оценивают перспективы такой встречи. Политолог Джон Айкенберри считает, что демократические государства все еще могут сформировать действенный союз и противостоять авторитарным лидерам.

В то же время эксперт Совета по международным отношениям Чарльз Купчан считает, что мир все больше зависит от сотрудничества государств с разными политическими системами. Он не исключает риска, что Трамп может уступить интересы Украины или Тайваня, хотя и не считает такой сценарий неизбежным.

Сам факт встречи трех лидеров еще не означает, что они договорятся о разделе мира. Однако для Украины принципиальным остается вопрос: не станут ли ее безопасность, территориальная целостность и будущее предметом переговоров, в которых Киев не будет иметь права голоса.

Новая архитектура безопасности Европы — последние новости

Вопросы будущего европейской безопасности уже обсуждали во время переговоров с участием Украины, США, России и европейских партнеров в Абу-Даби. Американская сторона нарушила идею создания новой архитектуры безопасности Европы, которая предполагала бы долгосрочные правила взаимодействия с Россией и гарантии для Киева. Вместе с тем, европейские представители опасались, что такие договоренности могут предусматривать уступки Москве.

13 ноября стало известно, что европейские лидеры не согласились с российской инициативой пересмотреть порядок безопасности на континенте. Зеленский обращал внимание союзников на то, что Москва и Вашингтон уже поднимают вопросы безопасности Европы без полноценного участия ее представителей. ЕС отверг идею новой Ялты, отметив необходимость учитывать позицию государств, к которым будут относиться будущие решения.

14 ноября американские аналитики также обратили внимание на требования Кремля по демонтажу системы безопасности, сформировавшейся в Европе после завершения холодной войны. Россия стремится просмотреть роль НАТО и правила взаимодействия между странами континента. Это означает, что споры вокруг перестройки европейской системы безопасности выходят за рамки переговоров о прекращении войны в Украине.

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