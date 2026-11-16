Новая "Ялта" или ядерное соглашение: чего ожидать от встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Шэньчжэне

В городе Шэньчжэнь запланировано проведение трехстороннего саммита с участием Трампа, Си и Путина / © ТСН.ua

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В четверг, 19 ноября, в китайском городе Шэньчжэнь запланировано проведение трехстороннего саммита с участием президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и диктатора Российской Федерации Владимира Путина.

Несмотря на официальные заявления о том, что главной темой обсуждения станет ядерное разоружение, в Киеве и Европе опасаются, что за закрытыми дверями лидеры могут попытаться решить судьбу войны в Украине без ее участия. Подробнее о подготовке встречи, ожидаемых темах переговоров и главных рисках для глобальной безопасности — читайте в материале ТСН.ua.

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Что известно о встрече Трампа, Путина и Си в рамках АТЭС

По данным The Wall Street Journal инициатором трехсторонней встречи выступил кремлевский диктатор Владимир Путин. Во время телефонного разговора 9 октября он предложил президенту США Дональду Трампу провести совместную встречу также с председателем КНР Си Цзиньпином.

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В субботу, 14 ноября, пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэлс, а впоследствии и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщили о подготовке трехсторонней встречи лидеров США, КНР и России.

Впоследствии, 16 ноября, Министерство иностранных дел Китая официально подтвердило проведение саммита. В ведомстве отметили, что встреча состоится в китайском городе Шэньчжэнь в четверг, 19 ноября.

«19 ноября президент Си Цзиньпин проведёт в Шэньчжэне саммит Китая, России и США с участием президента Владимира Путина и президента Дональда Дж. Трампа», — говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Будут ли лидеры трех государств обсуждать войну в Украине

Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэлс сообщила, что главной темой встречи лидеров трех государств станет потенциальная договоренность об ограничении ядерных вооружений.

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«Он (Трамп — прим. ред.) обсудит сокращение ядерного оружия в мире, распространение которого президент Трамп считает очень опасным», — сказала Уэлс.

Участники переговоров также могут обсудить тему войны в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи, отмечает газета The New York Post.

Участники трехстороннего саммита могут обсудить тему войны в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи / © ТСН

Со своей стороны помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что стороны могут продолжить обсуждение «всего комплекса вопросов, связанных с урегулированием в Украине».

На данный момент в МИД КНР не раскрыли повестку дня, однако Пекин формулирует цель встречи как «углубленный обмен мнениями по вопросам мира и стратегической стабильности больших держав», сообщает издание Hngn.

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Зеленский предупреждает о «новой Ялте»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров США, Китая и России может превратиться в попытку нового передела мира. Во время беседы с журналистами 27 октября президент отметил, что участники такого саммита наверняка будут обсуждать Ближний Восток и Украину, однако подчеркнул недопустимость сценария «новой Ялты».

«Очень не хочется, чтобы это стало "Ялтой-2, 3, 4", когда происходит перераспределение влияния. Я бы даже сказал не влияния, а мнений — что можно так перераспределить», — заявил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Он убежден, что сегодня разделить мир между тремя игроками уже невозможно, ведь современный «фрагментарный и технологичный» уклад коренным образом отличается от времен Второй мировой войны.

По мнению Зеленского, главным инициатором таких переговоров является Москва, для которой этот формат после событий на Аляске стал бы вторым серьёзным дипломатическим преимуществом.

«Я думаю, что Россия хочет этого больше всех. Я думаю, что меньше всех этого хочет Китай. Я просто не вижу в этом выгоды для Китая и точно вижу выгоду этого формата для России», — подчеркнул президент.

В Европе обеспокоены переговорами в Китае

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Дональда Трампа воздержаться от неожиданных решений в отношении Украины во время его будущих переговоров с Путиным в Китае, сообщает Sky News.

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Выступая на саммите лидеров ЕС в Дублине, Мерц отметил, что европейские политики опасаются повторения сценария «второго Анкориджа». Он подчеркнул важность дальнейшей координации действий Белого дома с европейскими союзниками и Киевом.

«Я хочу четко донести наш посыл Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте действовать совместно с командой Европы и командой Украины», — заявил немецкий канцлер.

Встреча Трампа, Путина и Си не принесет существенных результатов

Старший научный сотрудник Хадсонского института Люк Коффи в комментарии для «Радио Свобода» отметил, что такой саммит не принесет Вашингтону значительных практических результатов, а лишь укрепит международный статус Пекина и Москвы.

«На самом деле это будет не столько трехсторонняя встреча, сколько двусторонняя, где с одной стороны будут США, а с другой — Китай и Россия, хотя Москва и будет выступать в роли младшего партнера», — пояснил эксперт.

Подобный скептицизм разделяет и почетный профессор Университета Джорджа Мейсона Марк Кац. По его словам, Трамп может рассчитывать на помощь Путина и Си Цзиньпина в сдерживании Ирана и йеменских хуситов. Однако эксперт сомневается, что лидеры РФ и КНР согласятся на это, ведь действия Тегерана успешно отвлекают внимание США от российских и китайских интересов.

«Лично я не ожидаю никаких содержательных договоренностей по итогам трехстороннего саммита. В основном это будет возможность для каждого из трех лидеров сфотографироваться вместе», — подытожил Кац.

Почему эта встреча представляет потенциальную опасность для Украины и Европы

Консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире «24 Канала» отметил, что главная цель Кремля — диктовать свои условия мира и восстановить статус сверхдержавы, способной решать мировые вопросы без участия Украины.

«Основной риск для Украины заключается в том, что на этой встрече будет принято решение о том, как должна завершиться война России против Украины. И понятно, что если Россия участвует в этой встрече, а Украина — нет, то это будут скорее российские условия и российское видение», — подчеркнул эксперт.

Историк Кильского университета Мартин Вагнер в интервью изданию Welt заявил, что укрепление сотрудничества между Россией и Китаем представляет серьезную угрозу глобальной безопасности. По словам эксперта, наихудшим развитием событий может стать одновременное нападение Москвы на Эстонию и Пекина на Тайвань. Вагнер предостерегает от недооценки нынешнего сближения двух государств и выделяет три вероятных сценария их дальнейших отношений.

Первый предусматривает сохранение нынешнего ситуативного партнерства, которое вряд ли сможет разрушить Дональд Трамп.

«Это авторитарные империи, стремящиеся подорвать и даже разрушить мировой порядок», — подчеркнул историк.

Второй сценарий — возвращение к взаимному соперничеству, в частности из-за роста китайского влияния в Центральной Азии, которую Кремль считает своей зоной интересов. Вагнер отметил, что история учит: «ничто не вечно, а тем более то, что, по утверждениям самих участников, будет длиться вечно».

Наибольшую озабоченность у эксперта вызывает третий путь — углубление военного сотрудничества.

«Если бы Китай и Россия преодолели взаимное соперничество и наладили еще более тесное сотрудничество, их союз — порой даже военный — представлял бы гораздо большую угрозу для Германии, Европы и мирового порядка, чем сегодня. Представьте, что Россия и Китай нападут на Эстонию и Тайвань соответственно в один и тот же день», — предупредил ученый.

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