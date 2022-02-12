Новая Зеландия и Австралия призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

Эта мера объясняется растущей напряженностью между Россией и Украиной
МИД Новой Зеландии привал своих граждан срочно покинуть территорию Украины.
Об этом пишет "Интерфакс".
В опубликованном ведомством сообщении эта мера объясняется растущей напряженностью между Россией и Украиной.
С аналогичным призывом к своим гражданам обратился премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Как сообщили австралийские СМИ, он назвал ситуацию на Украине "очень опасной".
Напомним, что МИД Великобритании, Израиля, Черногории, Нидерландов, Норвегии и Латвии призвали своих граждан покинуть Украину. Перед этим такие призывы сделали Япония, свои сообщения внешнеполитические ведомства опубликовали на официальных сайтах.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр.
11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он добавил, что американские военные не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.
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