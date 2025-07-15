Новая жесткая позиция Трампа по отношению к Путину оказалась мягче, чем ожидалось – Time

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп представил новый план прекращения войны в Украине, вызвавший осторожное облегчение как в Киеве, так и в Москве. Но аналитики предупреждают: вместо жесткого давления Трамп фактически дал России время в завершение летнего наступления.

Об этом пишет издание Time.

50 дней форы для Путина

По новому плану, объявленному в понедельник, Россия получит 50-дневный срок прекращения огня. В случае невыполнения США введут 100% пошлины против Москвы и ее торговых партнеров. Впрочем, наказание откладывается, что позволяет Кремлю продолжить наступление в Украине.

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"Он не будет вести переговоры, когда проиграет", - сказал TIME один из давних соратников Путина. - "А если победит, санкции просто исчезнут".

В Москве подобные условия восприняли спокойно. Основной фондовый индекс РФ вырос на 2,7%, а рубль укрепился к доллару. Аналитики объяснили это ожиданием мягкой реакции Белого дома.

Белый дом не поддержал жесткие санкции Сената

Союзники Трампа в Конгрессе, в частности сенатор Линдси Грэм, настаивали на введении 500% пошлин — как против РФ, так и против стран, покупающих ее нефть, включая Индию и Китай. Но Белый дом призвал отложить голосование за законопроект "О санкциях против России - 2025".

"Трамп этого не хочет", - сообщил источник в руководстве Сената.

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В понедельник президент представил альтернативный, более мягкий вариант, без поддержки Конгресса. Сам Трамп сказал, что не уверен в целесообразности законопроекта:

"Я не уверен, что он нам нужен", - отметил он.

Путин не остановится — даже несмотря на потери

Объявление Трампа вряд ли заставит Кремль остановить войну. За более чем три года полномасштабного вторжения Путин пожертвовал сотнями тысяч российских солдат и уже обвинен в военных преступлениях Международным уголовным судом. По мнению западных экспертов, у него нет простора для поражения.

"Он слишком глубоко в этом. И он не думает, что проиграет. Напротив, чувствует преимущество", - отметил соратник Путина.

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Даже, несмотря на медленный темп наступления и потери, российские войска продолжают продвигаться на востоке Украины. В нынешней форме инициатива Трампа вряд ли остановит эти планы.

Напомним, в понедельник, 14 июля, Дональд Трамп, как и анонсировал, сделал ряд громких заявлений по поводу Путина и войны России против Украины, сидя вместе с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

Несмотря на громкие ожидания, никаких кардинальных изменений в отношении Трампа к Путину не произошло. Президент США снова выразил разочарование российским лидером, напомнив, что раньше рассчитывал заключить мирное соглашение за два месяца — хотя сначала говорил о 24 часах, впоследствии назвав это сарказмом. Теперь же Трамп предоставил Кремлю 50-дневный срок, после которого в случае отказа от перемирия обещает ввести 100% пошлины не только против России, но и ее союзников, продолжающих покупать энергоносители — в частности, Китая и Индии. В то же время следует напомнить, что даже 145% тарифы на китайский импорт, объявленные Трампом два месяца назад, уже были отменены.