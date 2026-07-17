Новое нападение истерики в Кремле: Захарова набросилась на ЕС и взорвалась из-за гарантий безопасности для Украины

Мария Захарова. / © Associated Press

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В Кремле не прекращают свою противоречивую риторику: заявляют о якобы желании переговоров, но в то же время не прекращают начатую в Украине войну и выдвигают все новые неприемлемые условия.

Новую порцию заявлений выразила представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова в присущей себе истерической манере обвинила Европейский Союз в нежелании вести диалог с Кремлем. Мол, они «делают все для этого». Более того, некоторых членов ЕС она назвала «агрессивными».

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По ее словам, якобы действия Евросоюза «противоположны тому, что называется поиск путей к переговорам и контактам».

Кроме того, Захарова в очередной раз прибегла к циничным заявлениям о гарантиях безопасности для Украины, назвав их «агрессивными», якобы звучащими «не в дипломатическом и не в политическом» ключе. Она дерзко заявила, что европейским странам следует сначала позаботиться о гарантиях безопасности для Гренландии.

«Тем, кто говорит о готовности предоставить какие-то гарантии безопасности Украине, начать с того, что им ближе — предоставить гарантии безопасности Гренландии. А мы бы посмотрели», — сказала Захарова.

Она также утверждала, что Гренландия является частью геополитических интересов европейских стран.

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Напомним, ранее пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина дерзко заявил, мол, Кремль пока «не видит перспектив» скорейшего возобновления переговорного процесса. По его словам, Москва вроде бы «остается открытой к диалогу». Впрочем, заметим, что именно Россия уже не в первый раз избегает непосредственных переговоров и навязывает Украине собственные условия.

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