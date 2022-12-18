Новое наступление РФ: украинский генерал оценил шансы оккупантов

Маломуж заверил, что шансов у Путина практически для реализации успешного наступления нет.

У России нет сил улучшить ситуацию на фронте. Потому попытка Путиным провести еще одну масштабную наступательную спецоперацию станет агонией режима.

Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, информирует FREEДОМ.

По его словам, США видят, что у России нет стратегического потенциала завоевать Украину.

"У украинцев и нашей армии есть силы для освобождения территории, и на это нацелены наши партнеры и весь мир. Поэтому в этой ситуации шансов у Путина практически нет", — сказал Маломуж.

В то же время генерал предупреждает, что в течение определенного времени Кремль еще сможет наносить новые массированные атаки по Украине и бороться за то, чтобы защитить свой режим. Также Маломуж считает, что Путин планирует очередные наступательные операции – предположительно после Нового года.

"Будет очередная мобилизация, он планирует очередные наступательные операции, будут попытки проведения масштабных спецопераций с севера или юга или востока, они будут еще. Мы понимаем, что это агония, перспектив нет. Мы готовы к таким наступательным операциям", — подытожил экс-глава Службы. внешней разведки.

Что известно о новом наступлении РФ

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия накапливает людей и оружие для нового наступления. Генерал считает, что это наступление "может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, в худшем — конце января". По его данным, оккупанты либо снова нападут на Киев с севера, либо будут наступать на Донбассе, либо на юге.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Россия может начать новую волну наступления уже в феврале.

Военный эксперт Олег Жданов назвал направления, на которых может прорываться враг.

Советник Офиса президента Алексей Арестович успокоил, что это большое наступление, которое Путин запланировал на 2023 год, может стать для него последним.

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